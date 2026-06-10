Gobernador de Coahuila atribuye resultados electorales al cumplimiento de compromisos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que el triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los 16 distritos electorales del estado representa un respaldo ciudadano a su administración y al trabajo realizado durante los primeros dos años y medio de gobierno.

En entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, el mandatario calificó la jornada electoral como “una gran fiesta democrática” y destacó que se desarrolló en condiciones de tranquilidad y participación.

“Yo también pienso que es una ratificación, un respaldo”, afirmó al referirse a los resultados que dieron a la alianza integrada por PRI y UDC una ventaja de aproximadamente 700 mil votos frente a los 320 mil obtenidos por el segundo lugar.

Jiménez Salinas sostuvo que el resultado responde al cumplimiento de compromisos asumidos con la ciudadanía. “La mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo”, señaló.

Respecto al llamado “carro completo”, tras ganar los 16 distritos en disputa, consideró que no debe interpretarse como algo positivo o negativo, sino como una expresión de la voluntad popular.

El gobernador también aprovechó para convocar a la unidad política en la entidad. “Nosotros no vamos ni para la izquierda ni para la derecha, siempre vamos puro para adelante”, afirmó, al tiempo que llamó a todas las fuerzas políticas a “cerrar filas por el bien de Coahuila”.

Sobre las denuncias presentadas por Morena en torno al proceso electoral, rechazó que hubiera irregularidades y aseguró que los señalamientos carecen de sustento. “No hay pruebas reales” y “eso fue una mentira total”, expresó al referirse a versiones sobre supuestas detenciones de legisladores federales durante la jornada.

Asimismo, destacó que la elección transcurrió sin incidentes graves gracias a la coordinación entre autoridades estatales y federales de seguridad. “Ya lo confirmó el INE, ya lo confirmó el IEC, que fue una jornada tranquila y en paz”, indicó.

Finalmente, atribuyó el resultado a una alianza que, afirmó, trasciende a los partidos políticos y reúne a ciudadanos, sociedad civil e iniciativa privada. “Con esta fuerza, con esta unidad vencemos cualquier adversidad como sociedad”, concluyó.