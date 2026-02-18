El ingeniero Carlos Valenzuela Cadena entrega a Ciudad Obregón un estadio de clase mundial para sus Yaquis

El Estadio de los Yaquis, en Ciudad Obregón, inaugurado en octubre de 2016 con una colorida ceremonia que congregó a miles de aficionados, representa uno de los proyectos deportivos más emblemáticos desarrollados por el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena, de la empresa Dynamica, en el noroeste de México.

Este moderno recinto, con capacidad para 16 mil espectadores, se ha consolidado como motor deportivo, económico y social para la región al atraer cada temporada a cientos de miles de aficionados de la Liga Mexicana del Pacífico y generar una importante derrama económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local.

Los Yaquis son más que un equipo de béisbol; son una institución que une a Ciudad Obregón. Construir su nuevo estadio fue un honor y una responsabilidad que asumimos con el compromiso de entregar infraestructura de clase mundial”, comentó Valenzuela Cadena durante la inauguración, en la que el entonces gobernador de Sonora lanzó la primera bola.

Fachada principal del Estadio de los Yaquis en Ciudad Obregón, recinto inaugurado en 2016 y considerado uno de los más modernos de la Liga Mexicana del Pacífico. Excélsior

Además de ser sede de los Yaquis, el estadio alberga torneos, eventos especiales, conciertos y espectáculos que permiten su uso durante todo el año, lo que maximiza su impacto económico y social. La operación del recinto crea empleos directos e indirectos en seguridad, mantenimiento, concesiones, estacionamientos y servicios, lo que beneficia a decenas de familias de la región.

El proyecto fue destacado por medios como ESPN y Uniradio Informa como uno de los estadios más modernos de la liga, con instalaciones que incluyen palcos VIP, zona de prensa de última generación, iluminación LED profesional, áreas comerciales y estacionamiento con amplia capacidad.

Más allá del ámbito deportivo y económico, el Estadio de los Yaquis fortalece la identidad de Ciudad Obregón, promueve el béisbol entre niñas, niños y jóvenes de la región, y posiciona a la ciudad como destino relevante de turismo deportivo en el noroeste del país.

Tras casi una década en operación, el recinto se mantiene como uno de los principales espacios de convivencia del sur de Sonora, donde familias completas se reúnen cada temporada para apoyar a su equipo y celebrar la tradición beisbolera que distingue a la región.

