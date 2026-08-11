Van más de 63 mil detenidos en sexenio de Sheinbaum; "trabajo no está terminado": García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

Al emitir el informe de seguridad en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador del gabinete de seguridad indicó que se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

“Del primero de octubre del 2024 al 31 de julio del 2026 en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbam han sido detenidas 63 500 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 32 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo”, refirió.

Omar García Harfuch señaló que, además, se desmantelaron 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Mientras que con la implementación del Plan Michoacán se ha detenido a 950 personas.

“Estas acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón, empaquetadoras, comerciantes y empresarios. El objetivo es reducir la capacidad de los grupos delictivos para agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias. A la fecha han sido detenidas 950 personas mediante esta estrategia”, explicó.

El funcionario federal señaló que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026, se ha detenido a mil 847 extorsionadores.

Sobre las detenciones recientes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Sergio 'N', alias El Búho, relacionado con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán. Por este caso suman nueve personas detenidas por este caso.

También recordó la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, además de ser autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, también está relacionado en el feminicidio de la influencer de TikTok Valeria Márquez.