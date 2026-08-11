Previo a audiencia, excolaboradores acuden a misa y oran por Ángel Aguirre

Alrededor de 36 personas acudieron este martes a una misa convocada en apoyo al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, detenido el pasado 6 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Se realizaron al menos cuatro celebraciones religiosas en los municipios de Acapulco, San Marcos, Chilpancingo y su lugar natal, Ometepec.

La celebración religiosa se realizó a las 10:00 horas en la Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Icacos de Acapulco, bajo el lema “Justicia sí, venganza política jamás”. La convocatoria invitaba a elevar una oración por la fortaleza, bienestar y pronto encuentro del exmandatario con sus familiares.

El acto fue promovido por el exalcalde de Petatlán Perfecto Javier Aguilar Silva, conocido como “El Tocumbo”, quien llamó a la misa como “una oración de amistad, solidaridad y esperanza”.

Hay que recordar que el licenciado Ángel Aguirre y el entonces secretario de gobierno y tengo entendido, no sé si el de seguridad pública, rescataron a 60 y tantos estudiantes que estaban en los techos esa noche, en suma, creo en su inocencia, estoy seguro que tarde que temprano se sabrá la verdad y dónde están esos pobres jóvenes y que descansen sus familias", mencionó Juan Larequi, exdirector de Transportes.

Durante la celebración, el párroco Emmanuel Villalobos pidió orar por las personas que se encuentran privadas de la libertad y por su salud, aunque no mencionó directamente a Aguirre Rivero.

Sin embargo, durante las peticiones, una de las asistentes solicitó expresamente por la salud y liberación del exgobernador, a quien consideró que “está injustamente detenido”.

Excolaboradores de Aguirre acuden a la parroquia

Entre los asistentes estuvieron algunos excolaboradores de la administración de Aguirre Rivero, entre ellos Miguel Palacios Vargas, exdirector del Fideicomiso Acapulco, y Javier Larequi Radilla, quien se desempeñó como director de Transporte durante el gobierno estatal.

La convocatoria circuló previamente en redes sociales con el mensaje: “Justicia sí, venganza política jamás”, además de una invitación a participar en una oración por el exgobernador.

El encuentro ocurrió pocos días después de la detención de Ángel Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y dejó el cargo tras la crisis provocada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida tras su arresto, la FGR acusa al exmandatario de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, dentro de una investigación relacionada con la presunta ocultación o destrucción de material videográfico vinculado con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

La investigación apunta particularmente a material de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que habría registrado momentos relacionados con la agresión y posterior desaparición de los estudiantes.

Convocatoria a misa por Ángel Aguirre. Facebook

En Ometepec, así se vivió

Ustedes pueden ver aquí hoy, en esta celebración el cariño que se tiene por don Ángel. Ometepec es un lugar donde su esfuerzo político, su esfuerzo generoso, hizo que diera un paso importante en el progreso", dijo el parróco Pedro Torres.

Fueron misas de ruego, en las que los cercanos al ex gobernador afirmaron que es inocente de los cargos que se le imputan por el caso Ayotzinapa.

En la Iglesia de Ometepec, alrededor de 400 personas acompañaron a 3 hermanos del ex gobernador: Carlos Mateo, Delfina y María Dolores. Se negaron a emitir una postura sobre las acusaciones que pesan en contra Ángel Aguirre y todo se lo dejaron a Dios

No fuimos la familia Aguirre, fueron amigos de Ángel Aguirre quienes organizaron esta misa para que salga adelante él próximamente. Eso se lo dejamos a Dios para que él sea el juez, y es el juez único que va a determinar cómo vamos a recibir a Ángel Aguirre", dijo Delfino, hermano del exgobernador de Guerrero.

Una misa en medio de la nueva etapa del caso Ayotzinapa

La detención de Aguirre Rivero representa un nuevo capítulo en una investigación que se ha prolongado durante casi 12 años. El exgobernador ha rechazado previamente tener responsabilidad en la desaparición de material relacionado con el caso.

En mayo de 2025, tras la detención de la entonces expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, Aguirre negó haber ordenado cualquier acción relacionada con los videos de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

La misa de este martes reunió a un grupo reducido de simpatizantes, amigos y antiguos colaboradores del exgobernador, mientras la situación jurídica de Aguirre Rivero permanece vinculada a las investigaciones federales por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El acto religioso concluyó con llamados a la oración por su salud y libertad, en momentos en que la investigación federal vuelve a colocar al exgobernador de Guerrero en el centro de uno de los casos más relevantes y controversiales de la historia reciente de México.