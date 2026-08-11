Vinculan a proceso a joven que empujó a adulto mayor y murió arrollado por un tráiler en Monterrey

Héctor Iván “N”, de 34 años, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, luego de que presuntamente empujara a un adulto mayor que posteriormente murió al caer al paso de las llantas traseras de un tráiler, en hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó que el señalado fue puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra.

Adulto mayor murió tras caer bajo las llantas de un tráiler

Los hechos quedaron registrados por una cámara de video instalada en la zona. En las imágenes se observa el momento en que el ahora detenido se acerca a Orlando, de 63 años, y presuntamente lo empuja con el hombro, provocando que pierda el equilibrio y caiga sobre la vialidad.

En ese momento, un tráiler que circulaba por la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Victoria, en Monterrey, pasó por el lugar y el adulto mayor cayó al paso de las llantas traseras de la pesada unidad.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el ataque habría ocurrido sin un motivo aparente.

Detienen en NL a sospechoso de empujar a adulto mayor que murió arrollado por tráiler. Especial

Joven huyó del lugar tras el incidente

Después de que Orlando cayó frente al tráiler, el joven señalado presuntamente se retiró del lugar. Las imágenes del momento de la agresión fueron difundidas y generaron indignación entre usuarios de redes sociales.

Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Héctor Iván “N”, quien fue localizado y detenido para posteriormente ser trasladado a un Centro de Reinserción Social de Nuevo León, donde permanece a disposición de las autoridades.