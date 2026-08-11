A salvo, 10 estudiantes de intercambio de Puebla tras terremoto en Colombia

Los 10 estudiantes de Puebla que se encuentran de intercambio académico en Colombia fueron reportados ilesos luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano y que ha dejado, de manera preliminar, cientos de personas fallecidas, más de mil 300 heridos y daños en numerosas edificaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que los alumnos de instituciones tecnológicas del estado se encuentran en buenas condiciones y mantienen comunicación con sus familiares.

Cuatro estudiantes de la UTH están ilesos

El titular de la SEP Puebla, Manuel Viveros Narciso, informó inicialmente que cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) se encuentran en Colombia como parte de un programa de intercambio académico.

Cuatro alumnos que están en Colombia y están muy, gracias a Dios, en buen estado”, señaló el funcionario durante una conferencia, al precisar la información.

Posteriormente, subrayó que los estudiantes mantienen contacto con sus familias.

Están en comunicación con sus familiares, se fueron de intercambio de estudios”, afirmó.

La dependencia estatal no ha dado a conocer hasta el momento los nombres de los cuatro estudiantes de la UTH, aunque aseguró que mantiene seguimiento de su situación.

Seis alumnos de la Uttecam también están fuera de peligro

La SEP Puebla informó que otros seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam) se encuentran en Colombia y tampoco resultaron afectados por el sismo.

Los estudiantes son:

Emilio Zaid Robles Flores

Gabriela González Espinoza

Jennifer Jiménez Salvador

María de los Ángeles Clemente Flores

Mariana García Ortega

Obdulia Guadalupe Peregrina Toribio

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los alumnos originarios de Puebla se encuentran en buenas condiciones después del movimiento telúrico.

El terremoto en Colombia, ocurrido el lunes, tuvo una magnitud de 7.4 y afectó principalmente a distintas regiones del occidente del país. Las autoridades continúan con las labores de rescate, atención a los damnificados y evaluación de daños.

Universidades mexicanas reportan a sus estudiantes

Además de las instituciones educativas de Puebla, otras universidades mexicanas han informado sobre la situación de sus estudiantes que realizan intercambios académicos en Colombia.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que 53 estudiantes de sus cinco unidades académicas se encuentran en ese país como parte de programas de movilidad.

La institución indicó que, después del sismo de magnitud 7.4, estableció comunicación con los alumnos para conocer su estado y confirmó que todos se encuentran ilesos.

Los estudiantes de la UAM pertenecen a las unidades de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Por su parte, la Universidad de Colima (UdeC) informó que 21 de sus estudiantes se encuentran en Colombia mediante programas de movilidad académica.

La institución señaló que todos fueron localizados y reportaron encontrarse en buenas condiciones, sin afectaciones derivadas del terremoto.

Los alumnos de la UdeC realizan sus intercambios en universidades ubicadas en Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta.