Detienen a sujeto sospechoso de abandonar dos cadáveres en la cajuela de un auto en NL

Un hombre que fue detenido tras disparar contra policías de Monterrey es investigado por presuntamente haber abandonado los cadáveres de dos personas en la cajuela de un vehículo, en Nuevo León.

El sujeto se trasladaba en una bicicleta y cuando fue capturado por los uniformados le decomisaron una pistola calibre .9 milímetros. El sospechoso fue identificado como Francisco “N”, de 47 años. Los hechos se registraron en el cruce de Juárez y Democracia en la colonia Sarabia.

El presunto es investigado de participar en hechos delictivos, ya que se sospecha que el pasado jueves dejó abandonado un vehículo Honda City, color blanco, con dos personas emplayadas y sin signos vitales en el interior de la cajuela, en la colonia Bella Vista”, informó la Secretaría de Seguridad municipal.

Labores de investigación, análisis e inteligencia, aunado al monitoreo de las cámaras del C4 se obtuvo información del auto abandonado y el momento en que el conductor huyó.

Las autoridades investigan al hombre por sus actividades ilícitas, ya que se presume que el jueves dejó abandonado el mencionado vehículo con dos cuerpos en la cajuela. Cortesía

La madrugada del lunes, policías de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un hombre a bordo de una bicicleta, quien al verlos toma una actitud agresiva.

Tras una persecución, el sujeto desenfundó su arma y realizó detonaciones contra los elementos. Luego de someterlo, le localizaron una pistola .9 milímetros.

Las autoridades investigan al hombre por sus actividades ilícitas, ya que se presume que el jueves dejó abandonado el mencionado vehículo con dos cuerpos en la cajuela. Francisco “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.