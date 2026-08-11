Sheinbaum reporta reducción de 51% en homicidios entre septiembre de 2024 y julio de 2026

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos registrados en México entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al señalar que este descenso representa que la incidencia de este delito se encuentra prácticamente en la mitad de los niveles registrados al inicio de su administración.

Durante su intervención, la mandataria adelantó los resultados en materia de seguridad y resaltó que la disminución se ha registrado a lo largo de los primeros 22 meses de su gobierno.

Les adelanto que la reducción de homicidio doloso es del 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio del 2026 en 22 meses. La reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, resaltó.

De acuerdo con la jefa de Estado, el comportamiento de este delito representa un avance en la estrategia de seguridad implementada por su administración, al comparar los registros de septiembre de 2024 con los correspondientes a julio de 2026.

Julio registra el promedio más bajo en 12 años

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, detalló durante la presentación de los datos que, a 22 meses del inicio del gobierno de Sheinbaum, la reducción de homicidios dolosos alcanza el 51 por ciento.

Figueroa Franco señaló que julio cerró con un promedio de 42.5 homicidios dolosos diarios, cifra que, según explicó, convierte al mes en el de menor promedio registrado en los últimos 12 años.

A 22 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay una disminución del 51 por ciento entre el inicio de la administración y este último mes que cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios, el mes más bajo de los últimos 12 años”, indicó.

De enero a julio de 2026 siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país. Cuartoscuro

¿Qué entidades son las más letales?

Pese a la reducción nacional reportada, las autoridades señalaron que la incidencia del homicidio doloso continúa concentrándose principalmente en siete entidades.

De enero a julio de 2026, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país.

La distribución reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue la siguiente:

Guanajuato: 8.6 por ciento.

Guanajuato: 8.6 por ciento. Baja California: 8.2 por ciento.

Chihuahua: 8.1 por ciento.

Sinaloa: 7.1 por ciento.

Estado de México: 6 por ciento.

Guerrero: 5.6 por ciento.

Morelos: 5.5 por ciento.