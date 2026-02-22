Informará gabinete de seguridad sobre operativo en Jalisco en relación a 'El Mencho': Sheinbaum

Será el gabinete de seguridad, el que informe sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Rangel, alias “El Mencho”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde San Pedro, Coahuiila, la presidente fue abordada tras el mitin que encabezó en la unidad deportiva de esa localidad, donde de forma breve reiteró que será el gabinete de seguridad, el que informe sobre el caso.

Va a informar el gabinete de seguridad. Va a informar el gabinete de seguridad en un momento”, dijo la presidenta en repetidas ocasiones al ser cuestionada sobre el abatimiento de El Mencho , y de los bloqueos que integrantes del cartel de la delincuencia organizada que él encabezaba realizan en varias ciudades del país.

Pese a la insistencia de los periodistas que se encontraban en torno a la camioneta que trasladaba a la titular del Ejecutivo, Sheinbaum se limitó a señalar que sería el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuchm, el que daría los detalles del operativo y de los bloqueos carreteros, incendio de vehículos y ataques a edificios públicos y privados en varios estados.

fdm