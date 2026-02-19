Incertidumbre entre aliados: Reforma se ajustará a visión de Morena

Después de tres semanas de reuniones, Morena, Verde y PT no cerraron el acuerdo para presentar una propuesta consensuada de reforma electoral, por lo que la iniciativa de reforma constitucional se ajustará a la visión de Morena, como adelantó el senador morenista Ignacio Mier, mientras que los aliados la conocerán hasta que sea pública, como informó el senador verdecologista Manuel Velasco.

Sí, que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México”, respondió el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, quien recordó que la reforma electoral no fue parte del paquete de reformas del Plan C que se acordó para ir en alianza electoral y legislativa con el Verde y el PT.

Nosotros suscribimos, y se registró como plataforma electoral para el proceso de 2024, una coalición político-programática con el Partido Verde y el PT que se denominó el Plan C.

Todas las reformas constitucionales establecidas en él, las 17 del Plan C, más las tres que presentó la presidenta de la República, 20 en total, fueron aprobadas y sus leyes secundarias. Hemos dado cumplimiento al 100% a lo que nosotros consideramos el Plan C y que transformó el andamiaje institucional, constitucional en nuestro país.

Siempre quedó fuera la reforma político-electoral, ustedes lo saben. Se presentó el 5 de febrero de 2024, se separó porque no formaba parte de nuestra alianza con nuestros partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y se está discutiendo ahora. Si no hubiese un acuerdo, se discutirá en las comisiones”, recordó Ignacio Mier.

Ante la posibilidad real de que ni el Verde ni el PT voten en favor de esta reforma electoral, porque no están de acuerdo con diversos temas, y con ello la reforma se frustre, porque no tendrá la mayoría calificada que requiere, Ignacio Mier aseguró que “nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro.

Por el contrario, fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortalecer la independencia entre los Poderes y garantizar la soberanía de los estados por lo que hace a los organismos estatales electorales.

Pero sí, que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México”, resaltó.

En tanto, Manuel Velasco aseguró que esperarán a conocer la iniciativa presidencial, porque no hay un acuerdo que implique el compromiso de que verdes y petistas conocerán antes que nadie la iniciativa, sino que sabrán su contenido exacto hasta que el lunes se presente en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Y habló de su confianza de que el presidente de la comisión presidencial que construye la reforma electoral, Pablo Gómez, tome en cuanta las propuestas que hicieron los verdes y los petistas.

Sería mentira decirles que tengo el documento. No lo tengo. No tengo mayor información de la que tienen ustedes… Nosotros hemos buscado alternativas en la mesa, hemos hecho planteamientos, hemos hecho propuestas. Yo siempre les he dicho que estaríamos en favor de una reforma electoral progresista, de avanzada y que cuide los equilibrios”, recordó.

Interrogado sobre la posibilidad de que el Verde avale una reforma que no contenga lo que ellos plantearon en la mesa en temas de financiamiento igual para todos, representación proporcional que garantice presencia de minorías y eliminación de avasallamientos legislativos, Velasco expresó que aún tienen confianza en que la propuesta del lunes incluya la visión de los aliados políticos de Morena.

­—¿No se van a dar un balazo en el pie, políticamente?

—Bueno, ¿tú te lo darías? Lógicamente sería complicado.

El martes, al concluir la mesa de diálogo entre Morena, Verde y PT, los morenistas informaron que iban a presentar su iniciativa en los términos que ellos consideraban y ya no se fijó una nueva fecha de reunión antes del lunes.

Y la tarde del miércoles, Velasco acudió a la Cámara de Diputados a dialogar con el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador de los verdes en San Lázaro, Raúl Bolaños.

