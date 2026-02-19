Confían en pacto para acabar con los legisladores ‘de lista’

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, confió en que su partido logrará un acuerdo con PVEM y PT para reducir el financiamiento a los partidos, cambiar la elección de los plurinominales y eliminar los candidatos de lista nacional del Senado.

Entrevistado sobre la viabilidad de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, toda vez que sus propuestas necesitarían de los votos de los partidos aliados para concretarse, el legislador se dijo optimista de que al final habrá un acuerdo que permita la mayoría calificada que este cambio requiere.

“Debe haber un cambio importante en materia de campañas y de elección de los plurinominales; se deben de mantener los 200 y los 300 distritos electorales, pero los pluris deben hacer campaña y la gente debe votar por ellos, mientras la lista nacional del Senado no tiene ninguna razón de ser”, describió Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador morenista en San Lázaro manifestó su total respaldo a los propósitos presidenciales en la materia. “Faltan unas horas, unos días, la próxima semana estaremos recibiendo la iniciativa del ejecutivo, ojalá logremos un gran consenso”.

Cuestionado en torno a la reticencia del PVEM y PT para modificar el sistema de representación proporcional en el Congreso, confirmó que los objetivos presidenciales en la materia continúan vigentes.

ALERTAN POR ACORDEONES PARA PLURINOMINALES

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, alertó que una de las propuestas de Pablo Gómez en la iniciativa presidencial en materia electoral pretende regular la práctica del acordeón para definir a los futuros legisladores plurinominales.

En conferencia de prensa, reveló que la reforma gubernamental plantearía definir a la mitad de los diputados de representación proporcional mediante una lista de nombres sobre la cual el votante elegiría.

Según la versión del diputado Moreira, si bien se conservarían los 500 integrantes de la Cámara Baja, 300 de mayoría y 200 pluris, 100 de éstos serían resultado de la votación de una lista.

Alertó que, de prosperar esa idea, “la sobrerrepresentación se va a ir al mil”, mientras que a los votantes “les van a dar un acordeón”.

Es la Ley Maduro no tocada como vallenato, sino tocada como polka, eso es lo que está planeando la perversidad de Pablo Gómez”, ironizó.

Sostuvo que en la oposición hay desconfianza en torno a esa propuesta gubernamental de la que, comentó, no existe un documento final.

cva*