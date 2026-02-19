Falla aduanal causa filas de 48 kilómetros en puentes de Nuevo Laredo

Filas acumuladas de hasta 48 kilómetros se registraron en los puentes internacionales de Nuevo Laredo debido al cambio de sistema implementado por la Agencia Nacional de Aduanas, lo que paralizó el comercio y el tráfico de carga pesada hacia Estados Unidos. En municipios como Reynosa y Matamoros también hubo demoras, aunque en esos casos derivaron de operativos especiales de revisión.

Desde temprano, en el puente internacional número tres de Nuevo Laredo comenzaron a reportarse largas filas.

De acuerdo con información oficial, la causa fue la transición del sistema que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la operación denominada Modelo de Administración Tributaria, el cual quedaría inoperante en los próximos días para ser sustituido por el sistema Aviso de Cruces (AVC).

En un comunicado emitido el 17 de febrero, Hacienda alertó sobre este cambio y anunció una fase de pruebas piloto.

Sin embargo, a las 11:25 de la mañana del 18 de febrero, el flujo comenzó a normalizarse, pero a las 12:40 horas volvió a colapsar. El restablecimiento total se logró hasta las 14:40 horas, momento en que ya se habían acumulado 48 kilómetros de fila.

Fueron 48 kilómetros de fila, entre las carreteras Radial, la Mex y Piedras Negras”, explicó un oficial aduanero de Nuevo Laredo.

Además, reveló que la falla no fue exclusiva de Tamaulipas, sino que afectó cruces en todo el país.

Ante la contingencia, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior lanzó una alerta desde las nueve de la mañana sobre el retraso en el cruce de mercancías y solicitó a los transportistas estar preparados y tener paciencia.

En Reynosa, las demoras se presentaron en menor medida, pero en el puente Pharr —que conecta con ese condado— se realizó un operativo de verificación de documentos a tráileres, lo que también generó filas.

Dicho operativo incluyó la revisión de tarjeta de circulación y gafete oficial de cada operador, tanto para unidades con mercancía de exportación como para aquellas que viajaban vacías a recoger carga.

En Matamoros, la revisión se llevó a cabo en el puente de Los Tomates, ubicado en el cruce de la avenida División del Norte con Lauro Villar y Acción Cívica.

Hacia la tarde, la circulación se regularizó en los puentes de Nuevo Laredo y Reynosa.

No obstante, aún por la noche se observaban largas filas en Nuevo Laredo a través de videos de vigilancia, debido a que los agentes aduanales continuaban procesando la carga acumulada.

cva*