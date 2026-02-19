‘O destapamos esto o tratamos de cerrarlo’: audio revela trama de huachicol

Ayer se dio a conocer un audio que desató el escándalo y ha dado otra dimensión a la corrupción que hay dentro de la Secretaría de Marina.

Según Imagen Noticias, con Nacho Lozano, se informó sobre el audio que pertenece a una reunión que habría sostenido el contralmirante Fernando Rubén Alcantar, asesinado en noviembre de 2024. Es una conversación con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, que revela que él denunció esta red de corrupción de huachicol fiscal.

Aquí hay de dos: o destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones”, se escucha en el mensaje.

Estos audios fueron grabados antes de que el contraalmirante rindiera su declaración.

Alcantar denunció actos de corrupción dentro de la institución y cómo intentaron involucrarlo en sobornos.

En la reunión, Rafael Ojeda le habría pedido al contralmirante entregarle la denuncia con todos los detalles por escrito.

INACEPTABLE

Michel Levien, director de Streiner Buró Anticorrupción, comentó que este tipo de acciones son inaceptables.

Un escándalo de corrupción de este tamaño, en dinero y en alcance, con este nivel de ministros, es algo inaceptable. La última vez que sucedió algo de este tamaño fue a nivel Latinoamérica y le llamamos Odebrecht”.

En esa conversación, el contralmirante Guerrero habría dado el nombre de los involucrados, como el contralmirante Fernando Farías, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, el capitán Miguel Ángel Solano y el capitán Climaco Aldape.

Incluso, detalló que uno de ellos recibía al menos 500 mil pesos semanales.

Nos puede empujar hacia un nuevo capítulo y una nueva profundidad de corrupción, y de corrupción sistémica y burocrática en el país”, advirtió Levien.

Salieron a la luz nuevos datos que estaban en la opacidad sobre el caso de #HuachicolFiscal que habría denunciado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, asesinado en noviembre de 2024 antes de dar su declaración por #corrupción. Esto reveló un audio: pic.twitter.com/57dkWlq78S — Nacho Lozano (@nacholozano) February 19, 2026

REVELAN VIDEO DE UNIFORMADOS TORTURANDO

En un video que circula en redes sociales se observa a presuntos elementos del Ejército mexicano torturando a cinco personas en el municipio de Peribán, Michoacán.

El material audiovisual muestra a los detenidos sometidos y maniatados, mientras reciben agresiones físicas y son sometidos a interrogatorios mediante métodos coercitivos.

Aunque la veracidad del video aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades castrenses, las imágenes muestran a los agresores vistiendo uniformes tipo militar y portando armamento de alto calibre.

Foto: Especial

La zona de Peribán ha sido escenario de constantes enfrentamientos y disputas entre grupos del crimen organizado, lo que ha derivado en una fuerte presencia de fuerzas federales.

Hasta el momento, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido un comunicado oficial sobre la autenticidad del video, la identidad de los implicados o el inicio de una carpeta de investigación por estos presuntos actos de violación a los derechos humanos.

cva*