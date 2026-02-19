Toparán en $70 mil pensiones doradas; Claudia Sheinbaum enviará iniciativa

A través de una reforma constitucional, el gobierno reducirá las pensiones que otorga a los funcionarios de alto rango que se jubilan.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la medida no será retroactiva y limitará estos pagos mensuales a la mitad del salario actual del Ejecutivo federal, es decir, 70 mil pesos.

En su conferencia matutina, reveló que hay 94 mil 153 personas que reciben pensiones que van desde 300 mil pesos hasta un millón 100 mil pesos. “Imagínense, durante 15 o 20 años estar recibiendo un millón de pesos mensuales”, señaló.

No tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha, con recursos públicos, o sea recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, dijo.

Una vez aprobada y puesta en marcha la reforma al artículo 127 de la Constitución, cuya iniciativa Sheinbaum enviará al Senado el próximo lunes, el gobierno federal podrá ahorrar hasta cinco mil millones de pesos que se destinarán a los programas para el bienestar.

De acuerdo con los datos presentados por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, en Luz y Fuerza del Centro hay 14 mil 073 pensionados que en conjunto reciben 28 mil 074 millones de pesos anuales.

En Pemex, 22 mil 136 trabajadores reciben 24 mil 844 millones de pesos y en la CFE hay 54 mil 008 pensionados reciben 40 mil 950 millones.

LAS MEGAPENSIONES TOPARÁN EN $70 MIL

El lunes se presentará al Senado la iniciativa de reforma al Artículo 127 constitucional para reducir las pensiones que reciben altos exfuncionarios del gobierno federal, al equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo, es decir, 70 mil pesos mensuales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la mandataria federal insistió en que la reforma afectará las pensiones de 94 mil 153 personas que reciben pensiones exorbitantes, que van de los 300 mil pesos al millón 100 mil pesos.

Aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300 mil pesos y que lo han recibido ya por bastantes años.

Imagínense, durante 15 o 20 años está recibiendo un millón de pesos mensuales”, puntualizó Sheinbaum.

La Presidenta insistió en que el ahorro que se tenga en la entrega de las pensiones se invertirá en los programas del bienestar que brinda su gobierno a la población de escasos recursos.

Dijo que no se aplicará el criterio de retroactividad para que los beneficiarios de la pensión devuelvan parte del dinero que se les entregó, sino que a partir de la aprobación de la reforma se entregará sólo lo equivalente a 50% del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.

Adelantó que muy probablemente habrá pensionados que se amparen legalmente para evitar la entrada en vigor de la reforma.

Se pueden amparar aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya no hay amparo frente a una reforma (constitucional), pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, el que no esté de acuerdo”, comentó la Presidenta.

De acuerdo con los datos presentados por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, de Luz y Fuerza del Centro, hay 14 mil 073 pensionados que en conjunto reciben 28 mil 074 millones de pesos anuales; en Pemex, 22 mil 136 trabajadores reciben 24 mil 844 millones de pesos; de Comisión Federal de Electricidad, 54 mil 008 pensionados reciben 40 mil 950 millones de pesos; de nacional Financiera, mil 449 pensionados reciben al año 643 millones de pesos; de Banobras, mil 521 trabajadores reciben mil 029 millones de pesos, y de Bancomext, 966 trabajadores perciben 766 millones anuales.

OBJETIVOS:

*La reforma afectará las pensiones de 94 mil 153 personas.

*Va contra quienes reciben pensiones que van de los $300 mil al millón 100 mil pesos.

*El ahorro que se tenga con el ajuste se invertirá en los programas del bienestar.

LLAMA A NO POLITIZAR EL CASO MANZO

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el tema del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El martes, Grecia Quiroz, exesposa de Manzo y ahora presidenta municipal de Uruapan, acudió a la Fiscalía General de Michoacán para pedir que se cite a declarar al exgobernador Leonel Godoy; al exaspirante a la gubernatura Raúl Morón y a Ignacio Campos.

Lo tiene que determinar la Fiscalía y no hacer de esto un tema político, de debate político, sino que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo. Ya hay muchísimos detenidos, incluso personas que estaban cerca (de Manzo)”, afirmó Sheinbaum.

-Arturo Páramo

cva*