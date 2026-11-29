En invierno y durante las fiestas decembrinas crecen los riesgos de incendios en el hogar, fugas de gas y cortocircuitos por el mayor uso de cocinas, calentadores, velas, pirotecnia y adornos navideños, advirtieron autoridades de Protección Civil y bomberos.

De acuerdo con registros de Protección Civil, en invierno los incendios domésticos aumentan hasta 50%, una actividad sólo comparable con la temporada de estiaje, más de 12% de los incendios mortales y más de 10% de todos los incendios en casa ocurren entre diciembre y enero, y la Secretaría de Salud reporta en diciembre un alza de hasta 40% en accidentes por quemaduras.

Omar Francisco Martínez Lira, oficial del Departamento de Bomberos de Hermosillo y especialista en revisión de instalaciones domésticas, explicó que en estas fechas son frecuentes las fugas en estufas, boilers y hornos sin mantenimiento.

Advirtió que las mangueras plásticas con recubrimiento de acero están diseñadas para usos breves y se deterioran con el calor si se dejan instaladas de forma permanente en el hogar, por lo que recomendó optar por tuberías de cobre o galvanizadas y revisión de especialistas autorizados.

En materia eléctrica, llamó a no conectar más de tres extensiones en serie y a apagar las luces y el árbol navideño por las noches y cuando no haya nadie

Añadió que incluso artificios pirotécnicos pequeños, como chifladores, cebollitas y luces de bengala, pueden iniciar fuego en materiales inflamables como hierba seca o plásticos, por lo que pidió que no sean manipulados por menores sin supervisión adulta y que, al encender leña o fogatas, se cuente con un extintor o al menos una cubeta con agua a la mano.