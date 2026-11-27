Una enorme columna de humo se ve la mañana de este viernes 27 de noviembre en Ecatepec y otros municipios aledaños, debido a un fuerte incendio que se desató en una fábrica de colchones en la colonia El Chamizal, en el Estado de México.

El siniestro se registró en el cruce de Gustavo Baz y la avenida R1, hasta donde se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec y otros equipos de emergencia para combatir las llamas.

Incendio enorme Especial

La magnitud del incendio es tal que el humo que sale del inmueble puede observarse desde distintos puntos del municipio e incluso desde localidades cercanas.

Los bomberos ya trabajan en la zona para controlar el fuego y evitar que se extienda hacia los inmuebles aledaños, mientras se recomienda a la población no acercarse al lugar y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia.

Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, así como si hay personas lesionadas o trabajadores afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales den a conocer más detalles sobre esta emergencia.