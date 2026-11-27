Arde fábrica de colchones en Ecatepec; genera enorme columna de humo
El fuerte incendio alertó a diversos cuerpos de emergencia que se dirigieron a la colonia El Chamizal, en el Estado de México.
Una enorme columna de humo se ve la mañana de este viernes 27 de noviembre en Ecatepec y otros municipios aledaños, debido a un fuerte incendio que se desató en una fábrica de colchones en la colonia El Chamizal, en el Estado de México.
El siniestro se registró en el cruce de Gustavo Baz y la avenida R1, hasta donde se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec y otros equipos de emergencia para combatir las llamas.
La magnitud del incendio es tal que el humo que sale del inmueble puede observarse desde distintos puntos del municipio e incluso desde localidades cercanas.
Los bomberos ya trabajan en la zona para controlar el fuego y evitar que se extienda hacia los inmuebles aledaños, mientras se recomienda a la población no acercarse al lugar y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia.
Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, así como si hay personas lesionadas o trabajadores afectados.
Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales den a conocer más detalles sobre esta emergencia.