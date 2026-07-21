Incendio en relleno sanitario de Ciudad Victoria deja sin luz a 5 mil usuarios

Un incendio dentro del relleno sanitario de la capital de Tamaulipas dejó una densa columna de humo que cubrió parte de la zona norte y provocó cortes de energía eléctrica en varias colonias de la periferia sur la tarde de este martes.

El siniestro comenzó alrededor de las 15:30 horas en un área del relleno donde se apilaban centenares de llantas viejas, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.

La combustión del caucho generó una radiación de calor tan intensa que obligó a la Guardia Estatal a acordonar un perímetro de entre 300 y 400 metros para resguardar a la población.

Al lugar se movilizaron unidades de bomberos de Protección Civil Municipal, de Protección Civil Estatal y pipas contratadas por el ayuntamiento.

Además de la aplicación de agua, las labores de contención se apoyaron con un bulldozer y una máquina Caterpillar tipo araña, utilizada para remover tierra y arrojarla sobre las pilas de neumáticos en llamas, con el fin de eliminar el fuego por sofocación.

El siniestro inició alrededor de las 15:30 horas en una sección destinada al acopio de neumáticos fuera de uso. Alfredo Peña

La humareda se desplazó hacia el norte y permeó una amplia franja de la ciudad, lo que afectó la calidad del aire.

De manera simultánea, en colonias ubicadas cerca del relleno sanitario, el percance dejó sin energía eléctrica a 5 mil usuarios, por lo que la CFE envió una cuadrilla para restablecer el servicio.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas ni evacuaciones forzosas.

Protección Civil exhortó a la población a mantener cerradas puertas y ventanas y a utilizar cubrebocas en las áreas expuestas al humo.