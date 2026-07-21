Incendio consume departamento en unidad Altillo Universidad

El incendio de un departamento en la Unidad Habitacional Altillo Universidad, en la alcaldía Coyoacán, provocó la movilización de los servicios de emergencia, así como la evacuación de varios vecinos para alejarlos del humo.

Varios camiones de bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas que consumen el departamento 404 del edificio 10.

Dentro de la unidad el personal de los bomberos capitalinos, Secretaría de Seguridad Ciudadana y protección civil, comenzaron con las labores para extinguir las llamas.

Reproducir Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para sofocar el incendio

Hasta el momento no se tiene reporte si hay personas heridas ni del paradero de los dueños del departamento; además de la evacuación de algunos vecinos, también varios animales de compañía fueron desalojados.