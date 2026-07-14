Incendio arrasa tarimera y alcanza lote de autos en NL; consumió 11 vehículos | VIDEO

El incendio de una tarimera se extendió hacia un negocio de venta de autos en donde el fuego consumió 11 unidades en su totalidad, así como causó daños materiales en ambos negocios, en Apodaca, Nuevo León.

El siniestro fue reportado la noche del lunes en el negocio denominado “Tarimera Torres” que está ubicado en 1 de Mayo y Bulevar Humberto Ramos Lozano, en el mencionado municipio.

Protección Civil del estado informó que atendió el siniestro en la tarimera que se propagó al lote de vehículos denominado “Autos Accidentados El Regio”, en donde había unas 50 unidades de las cuales 11 fueron consumidas en su totalidad por la voracidad del fuego.

En las acciones también participaron elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil de Apodaca que lograron una liquidación total del incendio. En los hechos no se registraron personas lesionadas o evacuadas.