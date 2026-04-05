Con el objetivo de beneficiar a más de 704 mil derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca.

La unidad médica tendrá 46 diferentes especialidades, servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos, quirófanos, cirugía ambulatoria, tococirugía, endoscopía, auxiliares de diagnóstico y hemodinamia, entre otros.

Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico, donde se aprobó el proyecto hospitalario, el director general del instituto, Zoé Robledo, informó que el predio fue donado por el gobierno del estado, cuenta con una superficie superior a 120 mil metros cuadrados y tiene vías de comunicación favorables para su conectividad a la capital de Oaxaca y a Puebla.

IMSS construirá un hospital en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. Facebook

Infraestructura complementaria en la zona

Detalló que cercano a la construcción del IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lleva a cabo la edificación de una unidad que sustituirá al hospital “Benito Juárez”.

Sumado a lo anterior, se tiene un espacio previsto para el IMSS-Bienestar, lo cual, dijo, “impulsará el desarrollo e inversiones del gobierno estatal, así como mayor acceso a servicios de salud”.

Por su parte, el director de Administración, Borsalino González Andrade, destacó que la ampliación de los servicios de salud para la derechohabiencia es un objetivo prioritario del Seguro Social, “a fin de ampliar el acceso a la atención de especialidad para la población derechohabiente de Oaxaca, aumentar la calidad y disponibilidad de los servicios médicos en el Segundo Nivel de atención”.

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