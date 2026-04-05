IMSS Bienestar logra cifra histórica de consultas desde su creación

Con 4 millones 710 mil 891 consultas otorgadas en todo el país durante el pasado mes de marzo, el IMSS Bienestar registró la cifra más alta de atenciones médicas desde su creación.

La cifra histórica confirma que la gratuidad es también una política de equidad. Hoy, una consulta brindada en la Ciudad de México tiene el mismo valor y la misma posibilidad de acceso que una otorgada en la sierra de Puebla, en municipios apartados de Sinaloa o en comunidades de Oaxaca”, indicó el IMSS Bienestar en un comunicado.

A más de tres años de su funcionamiento, añadió que esta cifra muestra que, respecto a marzo de 2025, se realizaron 198 mil 067 consultas adicionales, lo que representó un incremento de 4.4 %.

En tanto, frente a marzo de 2024, el aumento fue de más de 1.6 millones de consultas, es decir cerca de 52 %.

“Un crecimiento que refleja mayor capacidad instalada, ampliación de cobertura territorial y una mayor confianza de la población en los servicios de salud gratuitos”.

Explicó que actualmente el IMSS Bienestar “es el sistema de salud público más grande del país”, con una red a nivel nacional de 10 mil 443 unidades médicas “ lo que permite una cobertura territorial sin precedentes”.

Expuso que esta capacidad instalada hace posible “que cada mexicana y mexicano tenga una unidad de salud a menos de 30 minutos de distancia, ya sea en la Ciudad de México, en la sierra de Chiapas, o en municipios apartados de Nayarit”.

fdm