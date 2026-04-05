Choque en “puente embrujado” de NL deja tres personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Un choque entre dos autos particulares y una ambulancia dejó como saldo a tres personas heridas, entre ellas una mujer embarazada lesionada, en los límites del municipio de Santa Catarina y San Pedro, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo en el cruce de la avenida Díaz Ordaz y Oro, en la circulación de poniente a oriente.

Se precisó que el accidente se registró en el conocido "puente embrujado" de La Fama, a donde llegaron elementos del 911 San Pedro para brindar auxilio a las personas lesionadas.

De acuerdo a ABC Noticias, en el accidente participaron automóviles de las marcas Nissan Kicks y un versa, así como una ambulancia, de la cual no se precisó si llevaba a algún paciente para su traslado.

Entre los heridos se encuentra una mujer de 33 años, quien tiene ocho semanas de gestación y que debido al percance presentó dolor abdominal, lumbar y traumatismo en la región occipital derecha, por ello y por su embarazo tuvo que ser trasladada al hospital de ginecología del IMSS.

¿Por qué se le conoce a este puente como 'embrujado'?

Principalmente en redes sociales a este puente ubicado a la altura de la colonia La Fama en Santa Catarina se la ha llamado puente "embrujado" o puente "trágico" debido a que aquí han sucedido con frecuencia aparatosos accidentes que han puesto en peligro la vida de automovilistas y peatones.

En redes sociales se ha desatado el debate sobre si este puente realmente está "embrujado" y lo que algunos usuarios señalan es que lo que sucede en este puente es que tiene un mal diseño de ingeniería.

"Ese puente no está embrujado está mal diseñado y falta señalización de emergencia antes de subir el puente y conciencia de los automovilistas al manejar sobre todo cuando está o empieza a llover", comentó Marín Leija, usuario de Facebook.

En tanto, otros consideran que es la falta de pericia al manejar lo que ocasiona esta clase de accidentes en esta zona.

"Embrujado nada... Es la gente que maneja como si nunca fuera a llegar", escribió otro usuario identificado como Alex Moreno.

JCS