"Comandante H" pasaría hasta 60 años de prisión por desaparición forzada

Hernán "N" fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, en una audiencia celebrada este sábado desde el penal de El Altiplano.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el delito por el que fue procesado contempla penas de entre 40 y 60 años de prisión, las cuales pueden aumentar en caso de agravantes, como cuando la víctima es mujer.

Además, si se acredita la participación de un servidor público, la sanción incluye destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo que puede duplicar el tiempo de la condena.

Esposan al "Comandante H", presunto líder de "La Barredora". (X/@senad_paraguay)

Acumulación de delitos podría elevar la condena

Con esta resolución, "El Abuelo" suma cuatro procesos penales en su contra, relacionados con asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, dentro de la causa penal 213/2025.

El fiscal estatal Óscar Tonatiuh Vázquez ha señalado que, de ser encontrado culpable por todos los cargos, el acusado podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión.

En un escenario de penas máximas acumuladas, el exfuncionario podría superar los 200 años de cárcel, conforme a las sanciones previstas en la legislación vigente.

El también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” permanece recluido en el penal federal de El Altiplano desde septiembre de 2025, tras ser detenido y expulsado de Paraguay.

Desde ese centro penitenciario, participa en sus audiencias mediante sistemas a distancia, mientras avanzan los distintos procesos en su contra.

Intento de amparo por posible extradición

Desde principios de marzo, Bermúdez Requena ha promovido un recurso de amparo para evitar una eventual extradición a Estados Unidos, argumentando que custodios le informaron sobre una posible entrega a ese país.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que no existe afectación jurídica concreta, al no haber una notificación oficial de procedimiento de extradición.

En los próximos días, la Fiscalía General del Estado de Tabasco formulará imputaciones adicionales por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados, lo que definirá el avance del caso.

El proceso judicial continúa en una fase clave, en la que se determinará la responsabilidad penal del acusado en uno de los expedientes más relevantes en materia de delincuencia organizada y desaparición forzada en México.

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