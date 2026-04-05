Lluvia y granizo afectan la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango

Saltillo, Coahuila. –Severas afectaciones dejo el granizo y la lluvia que se registró durante la noche del sábado y madrugada del domingo en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

Cierre de vialidades, suspensión de energía eléctrica y la activación del Plan DN-III-E en Lerdo, son las afectaciones y acciones que se realizaron en apoyo a la población afectada.

En Torreón, hubo cierre de vialidades por las anegaciones, árboles caídos y un automóvil incendiado debido a que le cayó un cable de electricidad.

Personal de Protección Civil y Bomberos se encuentra atendiendo los reportes de acumulación de agua en varias zonas de la ciudad.

La vigilancia y rondines por las distintas calles y vialidades del municipio son constantes. Si necesitas asistencia o tienes un reporte, no dudes en contactarnos.

El municipio de Lerdo, Durango fue el más afectado en la región, donde las autoridades activaron el Plan DN-III-E en apoyo a la población y reestablecer los daños en las zonas afectadas.

Desde el sábado y madrugada de este domingo todas las dependencias municipales se encuentran trabajando para atender a la población.

La Presidenta Municipal informó que se dividieron en dos equipos: Asistencia Social, donde las cuadrillas estarán caminando casa por casa en las áreas más dañadas; Limpieza para ordenas las calles, plazas y jardines.

En la Presidencia Municipal se instaló un módulo de recepción de voluntarios.

También dejó daños a un vitral de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y a una escultura.

En el municipio de Gómez Palacio, la intensa lluvia obligó al cierre de vialidades en el desnivel 1140 hasta que mejoren las condiciones.

Personal de las diferentes áreas se encuentran trabajando para liberar las vialidades.