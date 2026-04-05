Se mantiene alta la actividad turística en Guerrero durante este domingo de Semana Santa

Acapulco, Gro. Guerrero mantiene una sólida dinámica turística este domingo, con una constante afluencia de visitantes y niveles de ocupación que reflejan la continuidad del buen momento que vive el sector durante la temporada vacacional de Semana Santa.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, señaló que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se refuerzan de manera permanente las acciones para impulsar la actividad turística, fortalecer la llegada de visitantes y garantizar experiencias de calidad en los principales destinos.

Quiñones Orozco informó que este día, Acapulco reporta una ocupación hotelera general del 86.3%, destacando la zona Dorada con 93.3%, seguida de la Bahía Histórica con 84.0% y la zona Diamante con 76.9%.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo alcanza una ocupación de 85.4%, consolidándose como uno de los destinos de mayor preferencia en la entidad y el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registra una ocupación del 85.2%, mientras que La Unión reporta 84.8%. En promedio, Guerrero alcanza una ocupación hotelera general del 85.7%.

Destacó que miles de visitantes continúan disfrutando de la oferta turística del estado, que incluye atractivos naturales, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica, destacando la calidad en los servicios.

De igual forma mencionó que prestadores de servicios turísticos reconocieron la confianza de quienes visitan la entidad y reiteraron su disposición para seguir brindando atención de calidad, al tiempo que el sector se mantiene preparado para recibir a más visitantes durante la próxima semana de Pascua.