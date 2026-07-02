IMSS atiende 54 hospitalizaciones durante el Mundial; asisten a extranjeros

Durante el Mundial de futbol, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que atendió a 54 personas que requirieron hospitalización por diversas causas.

De ellas, 10 no eran derechohabientes y tres eran de nacionalidad extranjera: Taiwán, Estados Unidos y Marruecos.

Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, destacó que el CVOED tiene por objetivo proporcionar un “panorama situacional” para actuar con oportunidad, optimizar el uso de los recursos disponibles y mantener la continuidad de los servicios de salud.

Por ello, se prepararon 253 unidades médicas para garantizar la continuidad de los servicios durante el evento.

La funcionaria recordó que el pasado 2 de junio el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, puso en marcha el Comando Central para el Mundial como un mecanismo preventivo de conducción estratégica, coordinación institucional y toma de decisiones para la justa deportiva.

“Y encargó al CVOED fortalecer la vigilancia permanente sobre unidades médicas estratégicas, particularmente las que están ubicadas en las ciudades sede y aquellas con alta movilidad de personas, como sitios turísticos”, indicó.

Respecto a la preparación institucional para brindar atención durante la Copa del Mundo, Alvarado González dijo que se desarrolló un plan integral que incluyó la preparación para escenarios de concentración masiva, alta movilidad de personas y el alistamiento operativo de las unidades médicas, con la capacitación de mil 450 personas.