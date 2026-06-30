Hospital pediátrico Tacubaya IMSS Bienestar prepara menú futbolero para sus pacientes

Previo al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, el Hospital Pediátrico Tacubaya del IMSS Bienestar llevó la emoción del Mundial hasta las camas donde se recuperan sus 26 pacientes.

Considerando que los niños no se pueden mover de la zona de internamiento, el personal del área de nutrición elaboró un menú futbolero y saludable con el objetivo de que su estancia sea una experiencia más amable.

En entrevista con Excélsior, Sergio Jesús Maya Zarza, nutriólogo clínico del Hospital Pediátrico Tacubaya del IMSS Bienestar explicó que esta iniciativa -que también se realizó durante el tercer partido de México-, surgió para que los niños se sientan incluidos en las actividades festivas y tengan más ánimo frente a su recuperación.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

“Los pacientes se sienten felices, juegan, tienen una mejor convivencia con la familia y con nosotros como personal de salud. Nos piden más porciones y tienen la confianza de platicar y expresarnos lo que sienten y lo que quieren”, señaló el Licenciado en nutrición.

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Jesús Maya Zarza explicó que para elaborar el menú futbolero, junto con su equipo de trabajo, se revisó la dieta de cada paciente para que cumpliera con los requerimientos adecuados para su nutrición, brindándoles una presentación festiva.

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“Hay estudios que señalan que hacer este tipo de iniciativas festivas para los pacientes favorece el consumo de los alimentos y disminuye el riesgo de desnutrición hospitalaria.

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“De hecho, nuestros pacientes tienen requerimientos del doble o hasta el triple que un niño normal por el tipo de patologías que presentan, por lo cual, cuidamos su alimentación para que tengan energía y su recuperación sea más rápida”, detalló el nutriólogo.

EL MENÚ FUTBOLERO

Con sorpresa y agrado, los niños hospitalizados en el área de quemados y de cirugía recibieron el menú futbolero.

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En las charolas adornadas con banderitas de México y de los equipos que participan en la Copa del Mundo, el equipo del área de nutrición, sirvió hot dogs, salchipulpos, frutas, papás, gelatinas tricolor, galletas en forma de pelotas de fútbol, agua de jamaica y jugos.

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Guadalupe Hernández, mamá de Sandy, quien a sus dos años se recupera de quemaduras en sus manos por un líquido caliente, señaló a Excélsior que el menú futbolero le trajo alegría.

“La comida la sirvieron muy buena y bonita. Mi chiquita se la está comiendo con ganas y las banderitas le encantaron. Este tipo de comida les levanta el ánimo a los niños”, señaló.

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Jesús, tiene 17 años y se quemó con un cable de luz que hizo corto. Este martes lo dan de alta y su mamá Guadalupe Cortés agradeció que durante su internamiento también lo hayan apoyado emocionalmente.

“Este detalle de la comida es algo muy bonito. Hacen que los niños se sientan muy felices. Hoy que es el fútbol, les traen lo bueno del fútbol y eso ayuda a su recuperación.

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“Mi hijo estuvo internado 6 días, pero gracias al apoyo de todos los doctores, y de todo el personal que lo atendieron muy bien ya nos vamos”, compartió.

María de los Ángeles Reyes Reyes, relató que su hija Marisol de un año de edad metió la mano en un bote de agua caliente. Luego de 21 días de internamiento, ahora se encuentra en recuperación.

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“Este menú especial que les prepararon a los niños es como si se los hubiéramos hecho en casa y vea como lo están disfrutando. Quizá solo sea un momento, pero es agradable para ellos que están internados”, dijo.

María del Rosario García García, -mamá de Álvaro, quien a sus 17 años sufrió quemaduras en su cuerpo- agregó que el menú futbolero que les ha preparado en dos ocasiones el personal del Hospital Pediátrico Tacubaya del IMSS Bienestar, entusiasmó a los pacientes.

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“Este menú sí les alegra el día. La verdad los nutriólogos hacen un gran esfuerzo por darles bien de comer todos los días.

“Y una buena comida les da un mejor ánimo. Los ayuda para que se puedan recuperar y que lo hagan más rápido. Y si a eso le sumamos que aquí en el pediátrico de Tacubaya es muy buena la atención, pues eso nos da más confianza como padres”, señaló.