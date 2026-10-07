Imagen Televisión cumple 10 años de cambiar la manera de informar y entretener a México

Con presencia en las 32 entidades y 92% de cobertura en las principales zonas metropolitanas, forma parte de un ecosistema multimedia que supera los 98 millones de visitas mensuales.

A diez años de su lanzamiento, Imagen TV impulsa una nueva etapa de innovación enfocada en inteligencia artificial, nuevos formatos narrativos y experiencias digitales.

Hace diez años apareció en la pantalla una nueva señal de televisión abierta nacional. Lo que comenzó como una apuesta por ampliar la oferta informativa, de entretenimiento y ficción en México, hoy forma parte de uno de los ecosistemas multimedia más importantes del país.

El lanzamiento de Imagen Televisión en 2016 marcó un punto de inflexión para Grupo Imagen y abrió una nueva etapa en la industria de medios mexicana. El proyecto surgió de la visión de largo plazo de Olegario Vázquez Aldir, enfocada en construir una alternativa nacional de televisión abierta y desarrollar una plataforma de comunicación con capacidad de llegar a las personas a través de distintos formatos y canales.

Actualmente, Imagen Televisión tiene presencia en los 32 estados de la República y alcanza al 92% de la población en las principales zonas metropolitanas del país. Su señal forma parte de un ecosistema que integra televisión, radio, prensa, plataformas digitales y redes sociales, con más de 98 millones de visitas mensuales y 49 millones de usuarios únicos.

Durante esta década, las cámaras y micrófonos de Imagen han acompañado algunos de los acontecimientos que han marcado la conversación pública en México y el mundo. Desde su primera transmisión de Liga MX en 2016 y la cobertura del sismo del 19 de septiembre de 2017, hasta la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio y momentos que concentraron la atención de millones de personas: la histórica participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol; el regreso de Dodgers y Yankees a una Serie Mundial después de 43 años; la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México; el anuncio del nuevo Papa, con los titulares de Imagen Noticias presentes en el Vaticano; y el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, La Transmisión de Leagues Cup 2026 donde por primera vez la final la juegan 2 Clubs de la Liga MX.

En el terreno informativo, Imagen Noticias ha fortalecido su posicionamiento y credibilidad. De acuerdo con el Digital News Report del Reuters Institute, se encuentra entre las marcas periodísticas con mayores niveles de confianza entre las audiencias mexicanas.

El entretenimiento, los deportes y los espectáculos también han sido pilares de la identidad de Imagen Televisión. Desde sus primeros años, la cadena ha impulsado formatos propios y una amplia programación en vivo dedicada a la actualidad, el espectáculo y los temas que generan conversación, diversión y cercanía.

El talento que ha formado parte de su pantalla y la presencia cotidiana de estos contenidos han contribuido a construir una relación constante con el público, haciendo de Imagen un punto de encuentro diario con una personalidad propia dentro de la televisión mexicana.

A esta propuesta se suma una importante oferta de ficción internacional. Series y telenovelas provenientes de distintos mercados y culturas han encontrado en Imagen Televisión una plataforma para llegar a millones de espectadores, enriqueciendo las opciones disponibles en la televisión abierta del país.

“Hace diez años asumimos el reto de construir una nueva alternativa de televisión abierta para México. Hoy ese proyecto forma parte de un ecosistema de comunicación mucho más amplio. Nuestra responsabilidad es seguir mirando hacia adelante, innovar e incorporar nuevas tecnologías para encontrar nuevas maneras de informar, entretener y conectar con las personas”, señaló Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazól.

Al cumplir su primera década, Imagen Televisión abre una nueva etapa enfocada en la evolución de sus contenidos, en nuevas formas de interacción con el público y en la incorporación de tecnologías que fortalezcan los procesos de creación, producción y distribución.

Diez años después de aquella primera transmisión, su vocación permanece: ofrecer una televisión cercana, relevante y confiable, capaz de evolucionar al ritmo de sus audiencias.

Esa relación construida durante una década da sentido a la celebración: “Imagen Televisión, 10 años cumpliendo contigo”, y reafirma la visión de Grupo Imagen de estar presente en cada medio, cada pantalla y cada momento con un mismo propósito: “El poder de conectar”.

Imagen Televisión. 10 años cumpliendo contigo.