Iglesia católica alerta por grupos extremistas en redes: “Invitan a la división y al ataque”

En nombre de la fe católica en México, hay sectores extremistas que desde las redes sociales están invitando a la división, la confrontación y el ataque, alertó el arzobispado de Guadalajara. El fenómeno detectado es el vehículo por el cual el cardenal José Francisco Robles Ortega hizo un llamado a la unidad del país y por la paz, para evitar cualquier tentación de violencia y fortalecer el tejido social.

En un escenario de tanta violencia como el que de momento vivimos, confiamos en que juntos trabajaremos por la unidad del país, para superar cualquier división; por la paz, para superar cualquier tentación de violencia; por la justicia, para fortalecer el tejido social. De esa manera, los cristianos seremos ‘luz del mundo y sal de la tierra’, tal y como hicieron los mártires mexicanos”, señaló el cardenal Robles Ortega en una misiva a los obispos de la provincia eclesiástica de Guadalajara, de la que Excélsior tiene copia.

Centenario de la Guerra Cristera

En el contexto de la Guerra Cristera, que formalmente este 2026 cumplirá 100 años, el Arzobispado de Guadalajara —hace un siglo epicentro de la lucha entre el gobierno mexicano, encabezado por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, y una milicia católica armada— convoca a un año “para la reconciliación y la sanación de la memoria”.

El doctor Armando González Escoto, sacerdote del clero diocesano de Guadalajara, historiador y coordinador de la comisión para la Conmemoración del Primer Centenario del Conflicto Religioso en México en la provincia eclesiástica de Guadalajara, informó que será un año de eventos en busca de la “reconciliación de la memoria”.

Plutarco Elías se enfrentó a la Iglesia católica Archivo Histórico/Excélsior

Dijo que, a partir del 1 de agosto de 2026, el Arzobispado de Guadalajara realizará una serie de eventos para que sea “una especie de un año para la reconciliación de la memoria o sanación de la memoria”. Esto, dijo, incluye divulgar en las ocho diócesis de la provincia de Guadalajara información suficiente sobre lo que pasó durante el periodo de la Guerra Cristera, lo que dejó como enseñanza, lo que se aprendió como grey católica, “lo que no debemos repetir” y “lo que debemos admirar, sobre todo de la gente que, sin tomar las armas, mantuvo su fe: los mártires. Ésa es la idea”, dijo González Escoto en entrevista.Un llamado a la reconciliación nacional

Explicó el sacerdote que el objetivo de los obispos de la diócesis de Guadalajara es hacer una reflexión y una invitación a la comunidad para que puedan acercarse a la recuperación de la memoria de la Guerra Cristera con una conciencia muy objetiva: “No juzgando los hechos con los criterios de la actualidad, sino ubicándonos en la época en que ocurrió y, sobre todo, en el compromiso que todos debemos tener en favor de la paz”.

El mensaje es para la diócesis de Guadalajara Cuartoscuro

Dijo que el llamado del cardenal Robles Ortega a sus hermanos obispos y a la grey católica es para “construir la paz a pesar de las cosas que han pasado”.

Reiteró que este llamado a la paz es, “fundamentalmente, un llamado a la reconciliación por los hechos de la Guerra Cristera; a aceptar que hubo errores de las dos partes, no solamente del Estado, también de la Iglesia, y que hay que aceptar en qué estuvieron esos errores con el propósito de no volver a incurrir en fallos del pasado”.

Tendencias extremistas en la actualidad

A pregunta expresa de si la Iglesia ve intentos de autoritarismos, González Escoto dijo:

Tal vez no como ocurrió hace cien años, porque obviamente los escenarios son muy distintos: actualmente, de acuerdo con las leyes y la Constitución, no hay una persecución religiosa ni cosa por el estilo. Hay artículos que organizan, o a lo mejor controlan la vida de la Iglesia, pero no la someten ni la acorralan."

Pero sí hay tendencias en algunos sectores católicos, un poco extremistas, que se vierten en redes sociales y que invitan mucho a la división, a la confrontación y al ataque; eso no se espera de una comunidad católica. De la comunidad se espera —y la mayoría creo que lo hace— una postura más constructiva de lo que es la realidad presente. Y ver el pasado, entenderlo como algo que ocurrió en su momento y que en su momento puede explicarse, aunque incluso ni en su momento se pueda justificar”.

Recordó que la Guerra Cristera no fue solamente de 1926 a 1929, sino que empezó desde 1914, algo de lo cual se ha escrito mucho. Se refirió al fusilamiento del jesuita Miguel Agustín Pro Juárez en 1927 como parte de un hecho de escarmiento del gobierno del entonces presidente Plutarco Elías Calles, y al posterior asesinato del presidente Álvaro Obregón a manos de un activista católico, en un hecho prácticamente de “ojo por ojo”.

Sí, lo que ya pasó nos deja lecciones y nos ayuda a entendernos y aceptar aciertos y errores, pero eso no puede repetirse. Fue un error hace 100 años y lo seguiría siendo también hoy. Un error de las dos partes".

La rebelión armada comenzó como efecto de la suspensión de los cultos, pero los cultos los suspendieron los obispos.

Se impuso un grupo que tenía el control en el episcopado de la época, que hace cien años tenía 34 obispos. Pero había algunos que eran muy extremistas y son los que finalmente impusieron su punto de vista. En respuesta, se dio el levantamiento armado de la Cristiada.

Gemini

Sí, son errores que se cometieron. El error del Estado fue haber hecho artículos a espaldas de la comunidad, contrarios al pensamiento de la mayoría, y luego quererlos imponer a la fuerza”, sostuvo el doctor González Escoto.