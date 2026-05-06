Joven balea a su exnovia y a su exsuegra mientras dormían en su casa

Un joven armado con una pistola irrumpió las primeras horas de este miércoles en un rancho de General Terán, en Nuevo León, e hirió a su exnovia y exsuegra mientras ambas estaban dormidas en su casa.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad conocida como San Pedro en rancho San Fernando, sobre un camino que dirige a rancho el Conejo.

Las primeras informaciones mencionan que el padre de una de las víctimas, identificado como Juan Manuel, dijo haber estado trabajando en el rancho cuando recibió un aviso de que la expareja de su hija, llamado Estiven, había ingresado al lugar.

Reveló que su esposa Anna Azucena, de 41 años de edad, y su hija Maritza, de 21 años, se encontraban acostadas cuando recibieron los impactos de arma de fuego en las piernas.

El caso llegó a oídos de las autoridades y un equipo de Protección Civil arribó al lugar y dio atención prehospitalaria a las dos mujeres; enseguida, se realizó el traslado hacia el Hospital General de Montemorelos.

El presunto atacante no ha sido detenido, y es que logró escapar del rancho después del ataque en contra de las dos mujeres. No obstante elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya trabajan en las investigaciones para poder dar con el paradero del joven de aproximados 21 años de edad.

Ataca a su esposa con un machete

Un hombre asesinó a su esposa con un machete en el municipio de San Nicolás, luego de atacarla al exterior de su lugar de trabajo, pese a que la víctima ya había denunciado previamente violencia familiar.

El crimen ocurrió el pasado viernes sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar, justo afuera de la empresa SISAL, donde laboraba la mujer identificada como Rosa Aidé Mendoza, de 46 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor, identificado como Juventino, de aproximadamente 50 años, llegó al sitio a bordo de un taxi de aplicación conducido por una persona conocida. Al momento en que la mujer salía de su jornada laboral, el hombre la interceptó y comenzó a agredirla con un machete, para posteriormente herirla también con un cuchillo.

Tras la brutal agresión, Rosa Aidé fue trasladada de emergencia a un hospital privado ubicado sobre la avenida Nogalar Sur, en la colonia Futuro Nogalar, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a las graves heridas punzocortantes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Luego del ataque, el presunto responsable logró huir del lugar, por lo que autoridades desplegaron un operativo para su localización, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

jcp