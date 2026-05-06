Frustran secuestro de taxista en Veracruz y policías abaten a cuatro involucrados

Una persecución derivada del secuestro de un taxista terminó en un enfrentamiento armado sobre la carretera Veracruz–Medellín, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y un herido, de acuerdo con la confirmación de las autoridades de Seguridad Pública.

El operativo, que involucró a fuerzas estatales, Guardia Nacional, Marina y Ejército, mantuvo cerrada la vialidad durante varias horas mientras se realizaban maniobras de aseguramiento y peritaje.

De acuerdo con los reportes confirmados por Alfonso Reyes Garcés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la privación de la libertad del conductor activó el código rojo y desencadenó un despliegue que inició en la zona de El Coyol, en el puerto de Veracruz, y se extendió hacia Boca del Río y Medellín de Bravo.

Vecinos de fraccionamientos como Las Vegas reportaron detonaciones de arma de fuego, el paso de convoyes y el cierre total de la carretera en ambos sentidos.

La persecución concluyó en un tramo cercano al acceso hacia el CRIVER, donde las corporaciones interceptaron el vehículo en el que viajaban los agresores.

En el sitio quedaron los cuerpos de cuatro hombres señalados como integrantes de un grupo delictivo que opera en la región. Otro más fue trasladado con vida a un hospital bajo custodia policial.

La víctima del secuestro fue localizada con vida, según la línea de investigación inicial, aunque las autoridades no han precisado su estado de salud ni si existían denuncias previas relacionadas con su actividad como trabajador del volante.

El operativo se prolongó hasta después del amanecer. Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos mientras elementos de la Policía Ministerial aseguraban armas largas, cargadores y un vehículo con reporte de robo.

En las últimas semanas, trabajadores del volante en norte, sur y centro de la entidad veracruzana han sido víctimas de la violencia; líderes consultados señalan que estos casos obedecen al llamado cobro de piso que se niegan a pagar porque aseguran que es tan poco el ingreso considerando los precios de la gasolina y el mantenimiento de los automóviles que las cuentas “no salen”.

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JCS