“Muchas gracias por querernos tanto”; BTS saluda a fans desde Palacio Nacional

Alrededor de las 17:05, los integrantes del grupo BTS salieron a uno de los balcones de Palacio Nacional, acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum, para saludar a los miles de jóvenes que llegaron hasta el Zócalo.

Los siete integrantes de BTS tomaron el micrófono y saludaron a sus fans en nuestro idioma.

Muchas gracias por habernos…”, dijo uno de los músicos en español

Te amo, te quiero, muchas gracias”, agregó

No hablo español muy bien, voy a intentarlo, nosotros extrañamos muchísimos a México, la alegría aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto, nos vemos la próxima vez, adiós", comentó otro.

¡México, mucho picante!", añadieron antes de retirarse

La presidenta Claudia Sheinbaum también tomó el micrófono y frente a los miles de fans adelantó que le pidió a BTS regresar a México el “próximo año”.

En sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum compartió la foto que se tomó con los integrantes de BTS a quienes calificó como uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México.

“BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió en la misma publicación.

BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió en la misma publicación.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

BTS eleva la temperatura del Zócalo

Por Arturo Páramo

Los integrantes del grupo de pop, BTS, elevaron la temperatura en un Zócalo de por sí candente.

No se trató de un concierto, de un recital recortado o de un acústico de sus mejores éxitos.

Solo fue un saludo de apenas cuatro minutos, que para miles de fanáticos del grupo coreano justificó una vida entregada a sus canciones.

El grupo arribó alrededor de las 16:40 a Palacio Nacional en un aparatoso operativo vial en la calle Correo Mayor.

En Palacio fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había anunciado la visita y el saludo desde uno de los balcones de Palacio Nacional de la banda hacia sus fanáticos, conocidos como Armys, y en lo que se suman adolescentes, jóvenes, adultos, e incluso personas de la tercera edad que arribaron al Zócalo para soportar horas de espera bajo un calcinante sol de 30 grados.

En punto de las 17:06 los integrantes de BTS aparecieron en uno de los balcones de Palacio Nacional acompañados de Sheinbaum.

Uno a uno tomaron un micrófono y saludaron a la multitud delirante que abarrotó un tercio de la Plaza de la Constitución.

Durante horas, los seguidores habían cantado las piezas de BTS que fueron reproducidas en un equipo de audio, lanzaron porras en español, en coreano, lanzaron reclamos a los revendedores a las empresas vendedoras de boletos, fueron rociados por el H. cuerpo de Bomberos con agua, exigieron que se abrieran más conciertos en México, y declararon su cariño por los cantantes y bailarines coreanos.

Tras los saludos de los integrantes de BTS, la presidenta Sheinbaum dijo: “ya ven, tienen que regresar el próximo año”.

A las 17:10, los BTS’s y Sheinbaum se retiraron del balcón de Palacio Nacional, mientras en el Zócalo, los seguidores seguían cantando las piezas de BTS bajo una tarde nublada y bochornosa.

Miles llegaron hasta el Zócalo

Miles de jóvenes llegaron desde diferentes puntos del centro del país hasta Palacio Nacional, en el corazón de la Ciudad de México, con la esperanza de ver a los integrantes del popular grupo BTS, quienes esta tarde visitan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los jóvenes, quienes llevaron fotos, pósters, peluches y de más objetos referentes a la banda, levantaron pañuelos de diferentes colores y entonan las canciones de la banda surcoreana.

Miles de jóvenes esperan a BTS afuera de Palacio Nacional Foto: Arturo Páramo

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, podría acercarse al balcón de Palacio Nacional a saludar a los miles de jóvenes que desde temprano los esperan.

BTS tienen conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de un lado para que los saluden. Es algo bonito, además de la amistad entre Corea y México”, explicó.

A pesar de que sólo fueron unos instantes, los jóvenes que se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad se fueron satisfechos de poder mirar y saludar a sus ídolos.

jcp