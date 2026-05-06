Es necesario fortalecer modelo de hospitales verdes: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que es necesario fortalecer el modelo de hospitales verdes, seguros y resilientes.

Ante el cambio climático, añadió que su funcionamiento debe estar basado en acciones orientadas a la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la capacidad de adaptación ante emergencias.

“Muchos hospitales fueron diseñados en contextos con condiciones climáticas distintas a las actuales, mientras que hoy deben enfrentar fenómenos más intensos como huracanes, lluvias e inundaciones, así como fallas en servicios esenciales, condiciones que incrementan tanto los riesgos operativos como los impactos en la salud de la población”.

Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Unidad de Protección Civil, el funcionario añadió que, a 40 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, México cuenta con una capacidad de respuesta fortalecida, basada en la prevención y la coordinación.

Subrayó que el país es actualmente un referente internacional en esta materia, aunque enfrenta nuevos desafíos derivados del cambio climático, los cuales han modificado las condiciones en las que operan las unidades médicas.

Durante el encuentro, que contó con la participación de directivos y especialistas que presentaron estrategias en materia de conservación y protección civil, se analizó la perspectiva climatológica respecto a la temporada de lluvias y ondas de calor.

También se expusieron las medidas de prevención y atención ante la llegada de ciclones tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico, así como los recursos disponibles para mitigar impactos en la salud de la población y garantizar la continuidad de los servicios médicos del instituto.