PAN pide desaparición de poderes en Sinaloa y captura de Rubén Rocha 

El PAN exigió la detención inmediata con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el inicio de un juicio político en su contra y la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad.

A decir de los senadores y diputados del PAN, dichas acciones harán que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no actuar de manera unilateral para detener a posibles implicados con el narcotráfico.

Así lo anunció el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien lamentó que México y particularmente Sinaloa vivan hoy una situación inédita con el auge del narcotráfico.

“Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir”, dijo Anaya.

En conferencia de prensa, el jefe de la bancada blanquiazul en la Cámara alta recordó que desde el proceso electoral del 2021 en Sinaloa existen pruebas de la intervención del crimen organizado en la entidad.

Ello incluye actos de intimidación, secuestro de operadores políticos y restricciones a candidatos de oposición en zonas controladas por grupos criminales.

Acompañado por el senador Enrique Vargas del Villar y de los diputados federales Verónica Pérez Herrera, Lorena García Jimeno Alcocer, Homero Niño de Rivera y Marcelo Torres Cofiño, indicó que Sinaloa solo es la punta del iceberg de una problemática más amplia.

Ricardo Anaya indicó que también hay evidencia de la intervención del crimen en estados como Baja California Sur, Michoacán y Tamaulipas.

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JCS