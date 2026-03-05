Identifican a otros dos mineros hallados en fosa de Concordia; suman 7 víctimas

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los diez trabajadores mineros secuestrados en enero en Concordia, confirmaron este miércoles que sus restos fueron identificados en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Verde, en el estado de Sinaloa.

Con este hallazgo, ya son siete los mineros identificados tras el ataque ocurrido el 23 de enero, mientras tres trabajadores continúan desaparecidos, de acuerdo con información confirmada por familiares y autoridades estatales.

Las víctimas trabajaban para la empresa minera canadiense Vizsla Silver, que opera proyectos de exploración y extracción de plata en la región.

Hallazgo en fosas clandestinas cerca de Mazatlán

Los restos de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, una zona situada aproximadamente a 45 kilómetros de Mazatlán.

Ambos trabajadores habían sido privados de la libertad junto a otros ocho mineros en enero pasado en Concordia, en un hecho que generó fuerte preocupación entre familiares, trabajadores del sector minero y autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, el secuestro colectivo fue atribuido a una facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La confirmación de la identificación de los restos comenzó a circular en redes sociales, particularmente en la página de Facebook “Mineros desaparecidos”, donde familiares compartieron mensajes de despedida.

Un casco de minero hallado en inmediaciones de La Concordia Foto: Especial

En el caso de Javier Guillermo Vargas Valle, el mensaje difundido expresó el profundo dolor de la comunidad.

Hoy lloramos con impotencia y rabia la partida de Javier Vargas, un hombre trabajador, un minero que desapareció en Concordia, Sinaloa, y cuyo destino nos recuerda la dura realidad que enfrentan tantos en silencio”.

El mensaje agregó:

Su ausencia no es solo un vacío en su familia, es una herida abierta en nuestra comunidad. Javier no merecía este final, nadie merece ser arrancado de la vida con tanta injusticia”.

Tras confirmarse también la identificación de Javier Emilio Valdez Valenzuela, familiares y conocidos publicaron otro mensaje de despedida.

Con mucha tristeza y llenos de indignación lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier Valdez. Hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros”.

Los mensajes recordaron a la víctima como “un hombre de trabajo y esfuerzo, cuya ausencia deja un vacío en la comunidad de Concordia”.

La minera canadiense Vizsla Silver informó que su Proyecto Pánuco, ubicado en Concordia, Sinaloa, continuará operando de forma remota. Vizsla Silver

Los mineros identificados hasta ahora

Hasta el momento, las autoridades y familiares han confirmado la identificación de siete trabajadores mineros vinculados con este caso.

Entre ellos se encuentran Javier Guillermo Vargas Valle, quien trabajaba como guardia de seguridad en la mina La Clementina, así como Javier Emilio Valdez Valenzuela, José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez e Ignacio Aurelio Salazar Flores.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que solo dos de los trabajadores eran originarios de Sinaloa, mientras que los demás provenían de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Tres mineros continúan desaparecidos

A pesar de los avances en la identificación de víctimas, tres trabajadores aún permanecen desaparecidos, por lo que sus familias continúan exigiendo que las autoridades mantengan la búsqueda.

Las víctimas que todavía no han sido localizadas son Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

El caso ha puesto nuevamente en evidencia la violencia que afecta a trabajadores en zonas mineras de Sinaloa, particularmente en regiones donde operan grupos del crimen organizado.

Vizsla Silver busca reactivar operaciones

A pesar de la crisis de seguridad y el impacto del secuestro de los mineros, la empresa canadiense Vizsla Silver anunció su intención de reactivar las operaciones en Concordia.

El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, informó que la compañía solicitó mayor presencia de seguridad en la zona para continuar con su proyecto minero.

El funcionario explicó que el proyecto es considerado uno de los más importantes para la producción de plata en México.

“El proyecto de Vizsla Silver es de gran magnitud y puede posicionar a Sinaloa a la cabeza en la producción nacional de plata”, declaró el funcionario.

Castro Meléndrez añadió que la empresa solo suspendió temporalmente sus operaciones tras los hechos violentos y que ha reiterado su intención de mantenerse en la región.

Aunque la fecha para reanudar las actividades aún no está definida, el gobierno estatal señaló que el reinicio podría ocurrir próximamente.

