¡Ya me vi! Sheinbaum lanza concurso para boleto para inauguración del Mundial | Requisitos

Si te gusta el futbol y eres mujer, podrás participar en el concurso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó este jueves 5 de marzo para obtener el boleto para la inauguración del Mundial FIFA 2026 que se celebrará en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

De acuerdo con la mandataria, dicha dinámica estará dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años de edad, bajo el nombre de Representa a México en la inauguración del Mundial, pues el objetivo es que una joven represente al país en la ceremonia inaugural.

El concurso se llama ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’. Soy la presidenta de México, pero hoy una joven nos puede representar en un espacio tan importante como lo será la inauguración del Mundial de futbol”, expresó.

La jugadora profesional de futbol, Charlyn Corral será una de las juezas Cuartoscuro

La jefa de Estado detalló que tomó esta decisión porque consideró que una joven que juega futbol es una gran representante, ya que poca gente va a poder ir a la inauguración y qué mejor que sea alguien que sueña y ama este deporte.

Entonces, es el símbolo de una joven que representa a México, y es una joven que con su esfuerzo puede llegar a dominar la pelota y dominar el mundo entero, la joven representará a todas las mujeres mexicanas”, señaló.

De acuerdo a lo dicho por la propia Sheinbaum, la ceremonia de inauguración, así como el primer juego del Mundial lo verá en el Zócalo de la Ciudad de México, con la gente.

Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo en el Zócalo”, reveló.

La decisión de la ganadora será tomada por un comité de juezas invitadas por el gobierno federal. Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos?

La convocatoria para obtener el boleto 00001 está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años.

La convocatoria para obtener el boleto 00001 está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años. Deberán enviar un video de un minuto mostrando sus habilidades con el balón, específicamente realizando dominadas.

El material deberá subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx

Algunos de los videos serán difundidos en las redes sociales del programa.

La joven seleccionada representará a México durante la inauguración del Mundial.

La decisión de la ganadora será tomada por un comité de juezas invitadas por el gobierno federal como lo son la jugadora profesional de futbol, Charlyn Corral, la arbitra profesional, Katia García y la periodista deportiva, Gabriela Fernández.

fdm