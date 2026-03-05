Abejas africanizadas, 40 años de expansión y riesgo en México

Durante años se pensó que las historias sobre ataques de abejas eran exageraciones. Sin embargo, en México las abejas africanizadas se han convertido en una presencia constante y, en muchos casos, peligrosa.

Cada año se registran incidentes que dejan personas lesionadas e incluso fallecidas, un fenómeno que especialistas vinculan con la expansión de esta especie en el territorio nacional.

Abejas africanizadas en México. Archivo Excélsior

La llegada de estos insectos al país se remonta a finales de la década de los ochenta. Los primeros registros documentan su ingreso por el sur, particularmente por Chiapas, después de un largo proceso de migración iniciado décadas antes en Sudamérica. A partir de entonces su dispersión fue rápida.

En pocos años comenzaron a detectarse colonias en diversas regiones y su presencia se extendió de manera progresiva hasta alcanzar prácticamente todo el territorio nacional.

A cuatro décadas de aquel ingreso, el avance de las abejas africanizadas se mantiene como uno de los ejemplos más claros de adaptación y expansión de una especie en México. Su capacidad para colonizar distintos ambientes, desde zonas rurales hasta áreas urbanas, ha permitido que se establezcan en múltiples regiones del país.

Comportamiento y riesgo

A diferencia de otras abejas, su comportamiento defensivo es mucho más reactivo. Responden con rapidez ante ruidos, vibraciones o movimientos que perciben como amenaza. La particularidad es que el lugar donde instalan su panal puede variar ampliamente.

No se limitan a árboles o zonas silvestres; también pueden establecerse en huecos de construcciones, bardas, drenajes, techos o estructuras abandonadas. En algunos casos pasan inadvertidas hasta que el entorno genera una perturbación.

El verdadero riesgo aparece cuando un enjambre se siente amenazado. Una sola picadura rara vez representa un peligro mayor para una persona sana. El problema surge cuando el ataque ocurre de forma masiva. Decenas o incluso cientos de abejas pueden atacar en segundos, lo que provoca múltiples picaduras en diferentes partes del cuerpo.

Ante ese escenario, las consecuencias pueden ser graves. La acumulación de veneno puede desencadenar reacciones alérgicas severas, choque anafiláctico, complicaciones respiratorias y, en los casos más extremos, falla orgánica. Todo puede desarrollarse en cuestión de minutos si la persona no recibe atención médica oportuna.

Los reportes de ataques se concentran principalmente en comunidades rurales, donde la presencia de enjambres suele estar relacionada con áreas agrícolas o espacios naturales. Sin embargo, también se han documentado incidentes en zonas urbanas y destinos turísticos.

En estos lugares, un panal oculto en un árbol, una estructura o una grieta puede activarse con facilidad ante la presencia de personas, maquinaria o incluso actividades cotidianas.

Muertes por picadura de abeja en México

Las cifras muestran que el problema no es menor. De 1986 a 2026 se han contabilizado mil 392 muertes por picadura de abeja en México, de acuerdo con registros documentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Detrás de esos números hay historias de ataques inesperados en caminos rurales, patios de vivienda, campos de cultivo o espacios públicos.

Uno de los episodios que marcó los primeros años de presencia de estos insectos ocurrió en Veracruz, en 1991. En aquella ocasión, siete personas perdieron la vida tras un ataque masivo atribuido a un enjambre. El hecho generó alarma en distintas regiones del país y evidenció el potencial riesgo que representaba la expansión de esta especie.

Con el paso del tiempo, autoridades de protección civil, cuerpos de emergencia y especialistas en apicultura han desarrollado protocolos para el manejo de enjambres y la atención de incidentes. Aun así, los ataques continúan registrándose cada año, muchas veces provocados por la perturbación accidental de los panales.

*mvg*