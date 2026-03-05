Carlos Valenzuela, el constructor que dio techo a 54 mil personas en Nayarit con el desarrollo La Cantera

Cuando el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena decidió apostar por Nayarit a finales de los noventa, el estado enfrentaba un déficit de vivienda que empujaba a miles de familias trabajadoras a soluciones precarias. La respuesta llegó en forma de un proyecto que cambiaría la geografía urbana de la capital nayarita: La Cantera, un desarrollo habitacional que entre 2000 y 2009 levantó aproximadamente 14,000 viviendas económicas en el oriente de Tepic.

Construido por Dynamica Desarrollos Sustentables, la empresa fundada por Valenzuela Cadena y su hermano Diego en 1994 en Guadalajara, el fraccionamiento se diseñó para atender la demanda de trabajadores afiliados al Infonavit. Con un promedio de 3.8 a 4 habitantes por vivienda, la ocupación total del desarrollo albergó a cerca de 54,000 personas, cifra equivalente a entre el 5 y 6 por ciento de la población estatal registrada en 2006.

Para dimensionar la escala del proyecto, basta considerar que en aquel año solo el 10 por ciento de los habitantes de Nayarit estaba afiliado al Infonavit, según estimaciones basadas en los registros del IMSS y la población total del estado, que rondaba los 976 mil habitantes. La Cantera no fue un fraccionamiento más; fue un factor de expansión urbana que reconfiguró la zona oriente de Tepic y detonó la demanda de infraestructura, servicios y transporte en la zona.

El desarrollo incluyó áreas de equipamiento con un centro barrial de 3.7 hectáreas, pensado para concentrar servicios básicos como escuelas, comercios y espacios comunitarios. La filosofía de Dynamica, según un caso académico elaborado por el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, era clara: más que fraccionamientos, la empresa buscaba crear comunidades con todos los servicios al alcance de sus habitantes.

"En Dynamica más que fraccionamientos creamos comunidades de primer nivel, ya que dentro de ellas contamos con escuelas, iglesias, comercios, canchas deportivas, con el objetivo de que día con día la gente se sienta feliz, completa y con todos los servicios a su alrededor", se lee en la documentación del caso ITESM.

La Cantera fue, en los hechos, el proyecto que consolidó la presencia de Dynamica fuera de Jalisco y sentó las bases para que la empresa se posicionara como una de las líderes en el occidente de México en el mercado de vivienda de interés social.