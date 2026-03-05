Dan revés al Cártel de Sinaloa; capturan a ‘Tobilio’ y ‘Dora’, operadores de red de fentanilo

En una serie de operativos de seguridad en Sinaloa, fuerzas federales lograron la captura de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, además del aseguramiento de armas, drogas sintéticas y un laboratorio clandestino utilizado para la producción de narcóticos.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron un despliegue en el poblado de Alaya, en el municipio de Cosalá, donde fueron detenidos tres presuntos integrantes del crimen organizado.

Los detenidos fueron identificados como Régulo Gilberto, de 38 años, conocido con los alias “Tobilio” o “TB”; José Jairo “N”, de 44 años; y Jesús Geovany “N”, de 28 años.

Armas aseguradas durante el operativo

Durante la intervención, los agentes federales lograron el aseguramiento de armamento y municiones, entre ellos tres armas largas, 11 cargadores abastecidos, cerca de 250 cartuchos útiles y un vehículo en el que se trasladaban los detenidos.

Las autoridades informaron que este aseguramiento forma parte de las acciones para debilitar estructuras operativas del Cártel de Sinaloa en la región.

“Tobilio”, presunto operador de célula criminal

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, “Tobilio” es considerado un operador importante dentro de una célula criminal encabezada por “El 19”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades lo señalan como responsable de coordinar redes de vigilancia criminal conocidas como “halcones”, además de dirigir grupos armados en distintas zonas del estado de Sinaloa.

Asimismo, es investigado por su presunta participación en la producción de drogas sintéticas a gran escala, actividad que, según reportes de seguridad, tendría una capacidad de hasta 200 kilogramos mensuales.

El detenido también cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, relacionada con actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Fuerzas federales detuvieron a Karina Guadalupe “N”. X

Detienen a mujer vinculada con logística

En una acción distinta realizada en la comunidad de Soyatita, también en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Karina Guadalupe “N”, de 34 años, identificada con el alias de “Dora”.

A la mujer se le aseguraron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, además de que las autoridades la relacionan con la compra de precursores químicos utilizados para fabricar narcóticos.

Las investigaciones señalan que también participaba en tareas logísticas para la operación del grupo delictivo, facilitando insumos para la producción de drogas sintéticas.

Al igual que uno de los detenidos en Cosalá, cuenta con una orden de arresto emitida por autoridades de Estados Unidos.

Durante los operativos, personal de seguridad también localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

En el lugar fueron aseguradas dos máquinas tabletadoras, cinco ollas de peltre y diversos recipientes con sustancias químicas utilizadas en la elaboración de narcóticos.

Entre los precursores químicos decomisados se encuentran aproximadamente 100 litros de acetato de etilo, 24 litros de anilina ACS, 100 litros de metil, 100 litros de alcohol isopropílico, 150 litros de alcohol etílico anhidro y 50 litros adicionales de acetato de etilo.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, la droga que podría producirse con los insumos asegurados tendría un valor aproximado de mil 250 millones de dólares en el mercado ilegal de Estados Unidos.

Mientras tanto, los detenidos, el armamento y los materiales asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para identificar a más integrantes de esta red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

