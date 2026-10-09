Huracán 'Simón' tocará tierra como categoría 3 o 4; ésta es su trayectoria y estados en alerta

El huracán Simón hizo un cambio en su trayectoria hacia el norte y se prevé que durante este fin de semana se acerque paulatinamente a las costas mexicanas con una fuerza devastadora de categoría 3 o 4, en inmediaciones de Jalisco y Colima, estados que se mantienen en alerta ante el posible impacto del ciclón.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que de momento no se puede determinar la fuerza con la que Simón tocará tierra y será durante el transcurso de este día que podría determinarse la categoría con la que ingresará a territorio nacional.

Zona de posible impacto

Velázquez Alzúa indicó que la zona de impacto del huracán Simón podría situarse en inmediaciones de Jalisco y Colima. Los municipios con mayor riesgo de recibir el golpe directo del ciclón son:

Jalisco : Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

: Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Colima: Manzanillo.

Para coordinar la emergencia y salvaguardar a la población, anunció que este mediodía se instalarán tres centros de mando ubicados en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, los cuales serán encabezados directamente por los gobernadores Pablo Lemus e Indira Vizcaíno.

¿Dónde se ubica el huracán Simón?

El huracán Simón -actualmente de categoría 1- se ubica a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con el más reciente reporte de la Conagua.

El ciclón presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, racha de 185 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

Estados en alerta por lluvias

La amplia circulación del huracán Simón mantiene a cuatro estados en alerta debido a las lluvias que el sistema ocasionará. La Conagua detalló que las entidades que esperan precipitaciones hoy son:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero.

Michoacán.

Colima

Lluvias fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco.

Además, el ciclón ocasionará vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de 10 a 20 km/h con rachas de 30. 50 km/h en costas de Jalisco.

La Conagua alertó de oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en costa sde Colima y de 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco.

Establecen zona de vigilancia

Ante su cercanía a costas mexicanas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados estableció dos zonas de vigilancia debido a Simón:

Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán: De punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

De punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical: De Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La coordinadora nacional de Protección Civil hizo un llamado a los habitantes de las zonas costeras para resguardarse en sus domicilios o acudir a los refugios temporales instalados para evitar tragedias.