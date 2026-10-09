¿Por qué una inundación puede ser peligrosa antes de que el agua alcance gran altura?

El peligro no siempre se ve

El agua comienza a cubrir la calle. Primero desaparece el borde de la banqueta; después, parte de la entrada de una vivienda. Todavía no parece una inundación de grandes dimensiones, pero eso no significa que sea seguro caminar por ahí.

Una inundación puede volverse peligrosa antes de que el agua alcance una altura considerable. La profundidad es solo una parte del problema: también importan la velocidad de la corriente, las características del terreno y los obstáculos que permanecen ocultos bajo la superficie.

Por eso, una calle aparentemente transitable puede convertirse en un lugar peligroso en cuestión de minutos.

Cuando la corriente cambia las condiciones

Las inundaciones tienen distintos orígenes. Pueden producirse por lluvias intensas, desbordamientos de ríos, penetración del agua del mar o fallas en estructuras hidráulicas.

Algunas se desarrollan gradualmente. Otras, conocidas como inundaciones súbitas, pueden ocurrir en muy poco tiempo, especialmente cuando las precipitaciones intensas generan escurrimientos rápidos.

El movimiento del agua es determinante. Una corriente ejerce fuerzas sobre el cuerpo que dificultan conservar el equilibrio. El riesgo depende de la velocidad, la profundidad y las condiciones del suelo, entre otros factores.

Por eso, no existe una profundidad que, por sí sola, garantice que atravesar una corriente sea seguro.

Evacuar por una ruta segura es prioritario. Si el agua impide salir sin exponerse, se debe buscar resguardo y solicitar auxilio. Alexandro Medrano

Lo que desaparece bajo el agua

Una calle inundada no es la misma calle que conocemos cuando está seca.

Bajo la superficie pueden quedar ocultos baches, coladeras abiertas, desniveles y daños en el pavimento. Cuando el agua es turbia, resulta difícil distinguir dónde termina una superficie firme y comienza un peligro.

Los vehículos tampoco garantizan protección. Una corriente puede desplazarlos, mientras que el agua puede afectar su funcionamiento y dejar atrapados a sus ocupantes.

CENAPRED recomienda no atravesar corrientes ni zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos.

Electricidad: el riesgo que no necesita chispas

Cuando el agua alcanza una instalación eléctrica, el peligro puede pasar inadvertido.

Enchufes, extensiones, electrodomésticos y tableros pueden quedar expuestos al agua. Una instalación afectada puede provocar descargas eléctricas sin que necesariamente existan señales visibles.

Si el agua alcanzó instalaciones o aparatos eléctricos, no deben manipularse ni utilizarse.

El suministro únicamente debe desconectarse cuando pueda hacerse desde un lugar seco y seguro. Si es necesario atravesar agua para llegar al tablero, debe solicitarse la intervención de personal capacitado.

La ausencia de chispas o ruidos no demuestra que una instalación sea segura.

Las inundaciones pueden ocultar riesgos eléctricos, corrientes y obstáculos incluso cuando el agua parece poco profunda. Alexandro Medrano

Cuando el agua se retira, quedan otros peligros

Después de una inundación, una vivienda puede presentar riesgos que no se identifican desde el exterior.

El agua puede afectar instalaciones eléctricas, materiales de construcción y objetos domésticos. También puede transportar aguas residuales, sustancias químicas y otros contaminantes.

La humedad acumulada favorece el crecimiento de moho, especialmente cuando los materiales permanecen mojados.

Si una vivienda presenta daños estructurales, no debe ingresarse hasta que personal competente determine que es segura. Las instalaciones eléctricas afectadas también requieren una revisión adecuada antes de restablecer el suministro.

Además, el agua destinada al consumo humano puede haber quedado contaminada, por lo que deben atenderse las indicaciones sanitarias de las autoridades locales.

Durante una evacuación, la prioridad es proteger a las personas y evitar retrasos para recuperar pertenencias. Alexandro Medrano

La decisión más importante

Durante una inundación, actuar rápidamente no significa actuar sin reconocer el peligro.

Las autoridades de Protección Civil pueden ordenar una evacuación anticipada para evitar que las rutas queden bloqueadas. Seguir esas indicaciones oportunamente es fundamental.

Sin embargo, cuando una corriente ya impide salir con seguridad, intentar atravesarla puede aumentar el riesgo. En esas circunstancias, es necesario buscar un lugar elevado y seguro, mantenerse comunicado y solicitar auxilio.

La misma precaución debe mantenerse después de la emergencia: regresar a casa no depende únicamente de que el agua haya bajado, sino de que las condiciones permitan hacerlo sin exponerse a nuevos peligros.

Una inundación no se vuelve peligrosa solamente por la cantidad de agua que vemos, sino también por aquello que el agua mueve, oculta o deja detrás.