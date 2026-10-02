Obispos esperan que León XIV visite México en 2027 o durante el año 2031

Monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), adelantó en una entrevista para el medio religioso Red Católica Noticias que existe la posibilidad de que el papa León XIV visite México.

De acuerdo con el titular de la CEM, el líder católico podría estar en el país en 2027 y también en 2031, cuando se cumplan los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

Aclaró, sin embargo, que aún no hay confirmación de la Santa Sede. Pero adelantó que, en agosto, le preguntaron a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, durante su visita, para cuándo sería factible un viaje a México.

“Le hemos preguntado de la factibilidad y es posible que sea en el 2027 y también hemos suplicado que en el 2031 no vaya a faltar para el quinto centenario de la aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces yo siento que, teóricamente, humanamente hablando, podría ser en el 2027 y en el 2031”, informó el presidente de la CEM.

Contó Ramón Castro que se esperaba la visita del Papa en 2025, en caso de que hubiera asistido a la Conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero, ante la cancelación de su participación en esta, también se canceló su intención de estar en la Basílica.

León XIV visitará en noviembre próximo Uruguay, Argentina y Perú.

Reseñó el presidente de la CEM que los obispos mexicanos le han pedido al Vaticano que el Pontífice asista en 2031 a nuestro país para ser parte del Quinto Centenario de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe.

En la publicación de Red Católica Noticias, se recuerda que, después de la visita de Pietro Parolin a México, los obispos agradecieron en un comunicado su acompañamiento y reiteraron la invitación para que León XIV venga a México.

En ese texto, los obispos argumentaron que la presencia del Papa animaría a la Iglesia católica “a recorrer caminos de reconciliación y paz que preparan la celebración de los 500 años de las apariciones de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe”.