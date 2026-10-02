Con billete conmemorativo, rinden homenaje a dos siglos de presencia consular en Nueva York

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Lotería Nacional develaron formalmente el billete del Sorteo Mayor No. 4030 con el objetivo de conmemorar el bicentenario del Consulado General de México en Nueva York, considerado uno de los pilares diplomáticos más longevos del país en el extranjero. Durante la ceremonia realizada en la Cancillería, la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, enfatizó la trascendencia de la sede diplomática fundada en 1826 y remarcó que los 200 años de presencia consular en la Urbe de Hierro «representan a generaciones de mexicanas y mexicanos, diplomáticos e instituciones que han mantenido abiertos los canales de comunicación entre México y Estados Unidos».

El sorteo ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y repartirá una bolsa total de 66 millones de pesos el próximo martes 6 de octubre. Al tomar la palabra, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, recordó las raíces históricas de la representación diplomática y sostuvo que «este billete reconoce dos siglos de servicio y, sobre todo, a quienes le dan sentido: nuestras hermanas y hermanos migrantes, porque donde está nuestra gente, está México».

La emisión consta de 3 millones 600 mil cachitos distribuidos a lo largo del territorio nacional, los cuales incorporan ilustraciones alusivas a la relación bilateral, entre ellas la Estatua de la Libertad, el Ángel de la Independencia y la estatua de Benito Juárez ubicada en Bryant Park. En ese sentido, la subsecretaria Cristina Planter puntualizó la importancia estratégica de la diplomacia territorial al aseverar que «nuestros consulados construyen puentes entre México y sus comunidades en el exterior, y mantienen vivos los lazos que nos unen».

Las autoridades gubernamentales resaltaron la relevancia de la comunidad mexicana en la región atlántica de Estados Unidos, destacando particularmente a la población de origen poblano que ha rebautizado afectivamente a la metrópoli como "PueblaYork". Sobre el eje humanista de la actual administración federal, la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es consolidar recintos cercanos a la ciudadanía, pues se debe comprender que «detrás de cada trámite existe una persona y una familia».

La red de comercialización ya mantiene disponibles los billetes en puntos de venta físicos, con expendedores ambulantes y mediante plataformas digitales oficiales. Para concluir la presentación del billete que rinde tributo a más de 1.2 millones de con nacionales residentes en la ciudad neoyorquina, Olivia Salomón aseveró que los cachitos «llegarán a calles, mercados, plazas y pasarán de mano en mano llevando consigo una historia que comenzó hace 200 años en Nueva York».