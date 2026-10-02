Sarampión: cómo saber si necesitas vacunarte según tu edad y tus dosis

La pregunta “¿me toca vacunarme contra el sarampión?” parece sencilla, pero no se responde únicamente con la fecha de nacimiento. Para saber qué corresponde también es necesario revisar cuántas dosis recibió cada persona, si puede comprobarlas y si existe alguna condición médica que requiera una valoración particular.

La Secretaría de Salud mantiene durante 2026 una estrategia para recuperar esquemas incompletos. La convocatoria incluye a niñas y niños que no recibieron las dosis correspondientes y a adolescentes y personas adultas de hasta 49 años sin vacuna o sin un esquema completo.

No se trata de aplicar indiscriminadamente un refuerzo a toda la población. El objetivo es identificar y cerrar los espacios que quedaron abiertos en la protección.

Contar con dos dosis comprobables generalmente indica un esquema completo; si falta el registro, se recomienda solicitar orientación en una unidad de salud. Alexandro Medrano

LA CARTILLA RESPONDE MEJOR QUE LA MEMORIA

El primer paso es buscar la Cartilla Nacional de Salud o cualquier comprobante de vacunación.

Si aparecen dos dosis contra el sarampión, el esquema generalmente se considera completo y no se indica un refuerzo rutinario. Una sola dosis puede significar que falta completar la protección. Cuando no existe registro o nadie recuerda qué ocurrió durante la infancia, lo apropiado es acudir a una unidad de salud.

Recordar que alguna vez se recibió “una vacuna” no permite confirmar si era contra el sarampión ni si se completaron las dosis necesarias.

La dosis cero se aplica de manera extraordinaria a menores de 6 a 11 meses y no sustituye las dos dosis del esquema regular. Alexandro Medrano

UNA RUTA PARA CADA ETAPA DE LA INFANCIA

La primera dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica a los 12 meses.

Para niñas y niños nacidos a partir de 2022, la segunda dosis corresponde a los 18 meses. Quienes comenzaron con el esquema anterior reciben esa segunda aplicación a los seis años. Si alguna dosis quedó pendiente, debe recuperarse conforme a la indicación del personal sanitario.

Durante un brote o una situación especial de riesgo, la autoridad puede indicar una “dosis cero” para bebés de seis a 11 meses. Esta aplicación ofrece protección anticipada, pero no cuenta como la primera dosis del esquema regular. Después deberán aplicarse las dosis correspondientes a partir de los 12 meses.

Las personas de 13 a 49 años deben revisar cuántas dosis pueden comprobar y solicitar orientación si su esquema está incompleto o lo desconocen. Alexandro Medrano

DE LOS 13 A LOS 49 AÑOS

La estrategia vigente también contempla a adolescentes y personas adultas que nunca se vacunaron, sólo recibieron una dosis o desconocen su antecedente.

Quienes puedan comprobar dos dosis generalmente no necesitan otra. Con una sola dosis, ninguna o un antecedente incierto, corresponde acudir a una unidad de salud para recibir orientación e iniciar o completar el esquema indicado.

En adolescentes y personas adultas puede utilizarse la vacuna doble viral, que protege contra sarampión y rubéola. El tipo de vacuna y el número de dosis deben ser determinados por el personal sanitario.

La ausencia de cartilla no impide recibir orientación: otros comprobantes y la valoración del personal de salud ayudan a determinar qué corresponde. Alexandro Medrano

¿Y SI NO EXISTE LA CARTILLA?

Perder la cartilla no significa que la única opción sea adivinar. Conviene buscar expedientes médicos, documentos escolares o registros de la institución donde se recibieron las vacunas.

Si no se localiza ningún comprobante, la unidad de salud puede revisar la edad y los antecedentes para determinar qué corresponde.

La campaña nacional prioriza a la población hasta los 49 años. Si una persona tiene 50 años o más y desconoce sus antecedentes de vacunación, debe solicitar una valoración individual en una unidad de salud.

El embarazo, la inmunosupresión grave, una reacción alérgica severa o la recepción reciente de ciertos productos sanguíneos requieren valoración previa. Alexandro Medrano

CUÁNDO ES NECESARIO CONSULTAR PRIMERO

La vacuna contra el sarampión contiene virus vivos atenuados. Por esa razón debe evitarse durante el embarazo y requiere valoración médica en personas con inmunosupresión grave.

También deben consultar quienes hayan tenido una reacción alérgica grave a una dosis anterior o a alguno de sus componentes.

Si una persona recibió recientemente una transfusión, plasma o inmunoglobulinas, debe informarlo al personal sanitario. El tiempo que debe transcurrir antes de la vacunación depende del producto recibido y de la valoración médica.

Esta guía permite identificar una ruta, pero no sustituye la evaluación médica ni debe utilizarse para suspender tratamientos.

Revisa tus comprobantes, consulta en una unidad de salud y llama al 079 o utiliza la plataforma oficial para localizar un punto de vacunación. Alexandro Medrano

REVISAR, PREGUNTAR Y COMPLETAR

La Secretaría de Salud habilitó el número 079 para orientar a la población y ayudarla a localizar servicios. También puso en funcionamiento la plataforma oficial ¿Dónde me vacuno?, con miles de puntos disponibles.

La ruta práctica cabe en tres pasos: buscar la cartilla, identificar cuántas dosis aparecen y acudir a una unidad de salud con cualquier comprobante disponible.

Si una persona presenta fiebre y manchas en la piel acompañadas de tos, escurrimiento nasal u ojos rojos, debe evitar el contacto con otras personas y buscar atención médica.

La edad ayuda a encontrar el camino. Pero el número de dosis y los antecedentes personales permiten decidir qué corresponde hacer.