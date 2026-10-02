Michoacán prepara una histórica celebración de Noche de Muertos 2026

Del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026, el estado de Michoacán desplegará una agenda sin precedentes que contempla más de 700 eventos culturales, artísticos y ceremoniales distribuidos en sus siete regiones turísticas. La festividad, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ofrecerá un extenso programa general que fue presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La estrategia de proyección contempla una amplia difusión en las pantallas de 17 aeropuertos del país administrados por Grupo Mundo Maya, además del montaje de una catrina de gran formato en el Aeropuerto Internacional de Morelia para recibir a miles de visitantes.

El itinerario iniciará del 18 de octubre al 3 de noviembre en la tenencia de Capula con la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina. En la zona del lago de Pátzcuaro se presentará el espectáculo místico "El camino de las ánimas", que consiste en un recorrido de canoas tradicionales en los manantiales de Urandén, a la par de la instalación de altares familiares en Santa Fe de la Laguna a partir del 30 de octubre. Por su parte, la ciudad de Uruapan albergará el Festival de las Velas del 24 de octubre al 1 de noviembre, mientras que en la avenida Madero de Morelia se realizará el Desfile de Catrinas y Catrines el 1 de noviembre.

La propuesta incluye una ruta gastronómica con eventos emblemáticos como el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro, la Feria del Pan en Tangancícuaro y muestras culinarias en la ofrenda monumental de Zitácuaro. Asimismo, para atender la demanda de un turismo participativo, se habilitarán 17 talleres artesanales donde maestras y maestros enseñarán técnicas ancestrales de modelado, elaborado de arcos y tallado en comunidades como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin. Con este despliegue, Michoacán reafirma su condición de corazón espiritual de esta tradición ancestral en México.