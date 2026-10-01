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'Rachel' se intensifica a huracán categoría 2; causará lluvias en estos estados

Autoridades alertan por oleaje de hasta 6 metros de altura y riesgo de deslaves o inundaciones en zonas bajas costeras.

Por: Jimena Campuzano

Mapa satelital meteorológico que ubica el centro del huracán Rachel, de categoría 2, mostrando la intensidad térmica de sus bandas nubosas en el Pacífico mexicano.
Vista satelital que señala la ubicación exacta del centro del huracán 'Rachel' en el Océano Pacífico.Especial

El huracán Rachel se fortaleció en las aguas del océano Pacífico y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Aunque su núcleo se aleja gradualmente de las costas mexicanas, sus extensas bandas nubosas dejarán lluvias considerables, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en cuatro estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente informe, el centro del huracán se ubica actualmente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco. 

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Cuatro estados, en alerta por lluvias

El huracán Rachel mantiene una trayectoria en paralelo a México, pero sus bandas nubosas causarán lluvias muy fuetes de 50 a 75 milímetros, en cuatro estados del país:

  • Baja California Sur (región sur)
  • Sinaloa (región centro y sur).
  • Nayarit (región oeste).
  • Jalisco (región oeste).

Pronóstico de vientos, oleaje y riesgos de inundación

Además de las precipitaciones, el paso de Rachel dejará condiciones marítimas peligrosas a lo largo del litoral pacífico:

  • Costas de Baja California Sur: Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h (con rachas de 60 a 70 km/h) y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura.

  • Costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco: Vientos de 20 a 30 km/h (con rachas de 40 a 60 km/h) y olas de 3 a 4 metros.

Las autoridades han emitido alertas preventivas, ya que el volumen de lluvias generado por Rachel podría originar deslaves, un incremento rápido en los niveles de ríos y arroyos, y provocar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se exhorta a los habitantes de estos estados y a la navegación marítima a permanecer atentos a los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir estrictamente las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

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