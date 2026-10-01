'Rachel' se intensifica a huracán categoría 2; causará lluvias en estos estados

El huracán Rachel se fortaleció en las aguas del océano Pacífico y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Aunque su núcleo se aleja gradualmente de las costas mexicanas, sus extensas bandas nubosas dejarán lluvias considerables, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en cuatro estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente informe, el centro del huracán se ubica actualmente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Cuatro estados, en alerta por lluvias

El huracán Rachel mantiene una trayectoria en paralelo a México, pero sus bandas nubosas causarán lluvias muy fuetes de 50 a 75 milímetros, en cuatro estados del país:

Baja California Sur (región sur)

Sinaloa (región centro y sur).

Nayarit (región oeste).

Jalisco (región oeste).

Pronóstico de vientos, oleaje y riesgos de inundación

Además de las precipitaciones, el paso de Rachel dejará condiciones marítimas peligrosas a lo largo del litoral pacífico:

Costas de Baja California Sur: Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h (con rachas de 60 a 70 km/h) y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura.

Costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco: Vientos de 20 a 30 km/h (con rachas de 40 a 60 km/h) y olas de 3 a 4 metros.

Las autoridades han emitido alertas preventivas, ya que el volumen de lluvias generado por Rachel podría originar deslaves, un incremento rápido en los niveles de ríos y arroyos, y provocar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se exhorta a los habitantes de estos estados y a la navegación marítima a permanecer atentos a los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir estrictamente las recomendaciones emitidas por Protección Civil.