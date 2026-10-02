Ataque a estatua, reflejo de que se está perdiendo la democracia: Calderón; defiende victoria en 2006

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que la decapitación de su estatua que permanece en Los Pinos no sólo es un delito, sino el reflejo de que “México está perdiendo su condición democrática” y ha llevado a una situación en la que -dijo- no se respeta a la oposición.

“No es violencia simbólica, es un delito y es reflejo completo de lo que señalaba ayer en el Foro América Libre y es que México está perdiendo su condición democrática. Estamos llegando a una situación en que a la oposición no se le respeta, a quien piensa distinto no se le considera mexicano, sino se le considera enemigo a vencer, a acabar, a agredir”, dijo en entrevista radiofónica.

La figura de bronce del exmandatario permanecía desde hace un año en las áreas verdes del Complejo Cultural Los Pinos tras ser derribada por un árbol. Cuartoscuro

Aunque afirmó que la estatua que estaba en la Calzada de los Presidentes de la que era la Residencial Oficial de Los Pinos -hoy convertida en un centro cultural- decía muy poco de él y lo que significó ser titular del Ejecutivo federal, el exmandatario espera que la autoridad persiga este delito y se tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir.

“La estatua esa de mí decía muy poco, dice muy poco de lo que hice, de las decisiones que tomé, la lucha que hice contra los criminales con toda la fuerza del Estado, lo que hice para reformar el estado de salud, las carreteras que metimos, el haber llevado a México al nivel más alto de la prueba PISA, por ejemplo, eso habla de mí, la estatua no”, puntualizó.

Reiteró que la vandalización de su estatua, que tenía un año tirada luego de un incidente con un árbol, por parte de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es un reflejo de lo que se vive actualmente y de que “son intolerables, miserables”.

La cabeza de bronce del exmandatario fue colocada sobre el pedestal dañado, acompañada de una manta de protesta con la consigna "¡cárcel para el asesino!" en el Complejo Cultural Los Pinos. Especial

“Fui un presidente con muchos defectos, pero un presidente demócrata”

Al respecto de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que en 2006 hubo un fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador, Calderón Hinojosa afirmó que él ganó esos comicios e incluso -dijo-, los propios miembros del comité del tabasqueño reconocieron su triunfo.

“Quiero decir que con todo respeto a la presidenta Sheinbaum que yo gané la elección de 2006. Hace 20 años les gané. Creían que tenían el triunfo en la bolsa, tenían tanta soberbia que incluso López Obrador ni siquiera fue al debate presidencial y por esa y otras cosas les gané, les gané en una elección supervigilada por más de un millón de ciudadanos.

“Él sabiendo que había perdido sale a decir que me había ganado por medio millón de votos, una gran mentira como muchas que han dicho estos señores”, puntualizó.

El expresidente participó como ponente en el Foro América Libre, donde advirtió sobre la situación democrática del país. Mateo Reyes Arellano

Agregó que durante su administración respetó a sus adversarios y no empleó grupos de choque para intimidarlos, ni se coartó la libertad de expresión, al tiempo que condenó que los invitados al Foro América Libre en el que fue ponente fueran agredidos en la calle.

“No puede ser que a la gente que fue al evento en el que yo hablaba la agredían en la calle. Se puede estar en desacuerdo con lo que se hace, pero eso no puede pasar”, dijo.

Al respecto de la crítica que le hizo la presidenta Sheinbaum Pardo por hablar de democracia Calderón Hinojosa respondió que pudo ser un presidente con muchos defectos, pero demócrata y reiteró la legalidad de su triunfo en las elecciones de 2006.

“Yo fui un presidente con muchos defectos si quieres, pero un presidente demócrata y gané democráticamente y sí seguiré hablando de democracia justo cuando este gobierno, este régimen que viene desde el gobierno anterior, está destruyendo la democracia en México que tanto trabajo nos costó construir a los mexicanos”, afirmó.

Calderón defendió la legalidad de su triunfo electoral en 2006 y aseguró haber sido un presidente demócrata. Mateo Reyes Arellano

Calderón Hinojosa afirma que hubiera extraditado a García Luna

Ante los cuestionamientos por haber declarado la guerra al crimen organizado, Calderón Hinojosa aseguró que no arrepiente porque era lo correcto y que incluso implicó riesgos personales, pero consideró que en la vida hay que correrlos “porque México no puede avanzar si seguimos acobardándonos ante lo que pasa”.

“No hay ninguna duda que en mi gobierno, yo he sido el presidente que más ha combatido y con mayor determinación a la delincuencia y al crimen organizado. Les di con todo el poder del Estado y capturamos a capos de todos los cárteles, incluyendo los del Cártel del Pacífico, al hijo de El Mayo, al hermano de El Mayo, a los Beltrán Leyva, a todos los cárteles les dimos con todo”, destacó.

En el caso de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad y quien fue condenado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, el expresidente afirmó que si en ese tiempo el gobierno norteamericano hubiera pedido la extradición de dicho exfuncionario hubiera procedido inmediatamente.

“Si a mí el gobierno de Estados Unidos me lo hubiera pedido en extradición, lo hubiera entregado inmediatamente. Por qué a Rocha Moya, si los mismos jurados que sancionan a García Luna lo están pidiendo en extradición y el mismo jurado que ya consideró que hay evidencias, por qué no lo entregan, yo lo hubiera entregado perfectamente”, dijo.