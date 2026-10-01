Cierran puertos en Oaxaca a embarcaciones pequeñas por fuertes lluvias

Autoridades de Protección Civil reportaron el cierre de puertos del litoral oaxaqueño para embarcaciones pequeñas debido a la presencia de fenómenos meteorológicos en el océano Pacífico, entre ellos el huracán Rachel.

Los principales puntos costeros corresponden a Bahías de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido, donde se restringió la salida de embarcaciones menores (de pesca y recreativas) como parte de las acciones preventivas ante las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Marina (Semar), compartido por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, las condiciones meteorológicas que afectan al Pacífico obligaron a establecer restricciones para la navegación de embarcaciones pequeñas.

La disposición busca reducir riesgos para quienes realizan actividades marítimas y costeras mientras permanecen las condiciones meteorológicas adversas.

Ante el cierre de puertos, las autoridades hicieron un llamado a mantenerse atentos a la evolución de los fenómenos meteorológicos y a seguir las indicaciones oficiales antes de realizar cualquier actividad en el mar.

Protección Civil recomendó implementar precauciones para la navegación y otras actividades relacionadas con las zonas costeras, entre ellas el turismo, la pesca y los deportes acuáticos.

El cierre no se limita únicamente a la salida de embarcaciones. El llamado preventivo también contempla las actividades que se desarrollan en las zonas portuarias y de playa, por lo que las autoridades pidieron actuar con precaución y mantenerse informados.

La recomendación cobra especial relevancia para pescadores, prestadores de servicios turísticos, deportistas y personas que tengan previsto realizar actividades en el mar.

Por ahora, el mensaje oficial se concentra en la prevención y en evitar que las embarcaciones pequeñas se hagan a la mar en los puntos señalados, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas presentes en el Pacífico.

En Nuevo León se van a clases virtuales

Por Aracely Garza

De forma preventiva ante el pronóstico de intensas lluvias que se registrarán en Nuevo León, la Secretaría de Educación anunció que mañana viernes las clases de educación básica se realizarán de forma virtual.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de Educación determinó la medida en atención a las recomendaciones de Protección Civil del estado.

“La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares”, precisó el escrito.

Precisó que las clases en línea se desarrollarán a través de las plataformas y medios digitales establecidos por los docentes, de acuerdo con la organización de cada plantel educativo.

La indicación también aplica para las Escuelas Normales, así como para las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependan de la Secretaría de Educación en Nuevo León.

“La Secretaría de Educación exhorta a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil del estado de Nuevo León, así como a las declaratorias de alerta que se emitan”, puntualizó.