Hoy nos reunimos nuevamente con la CNTE; sólo así se alcanzará un acuerdo: Segob

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó que este jueves autoridades del Gobierno Federal se reunieron con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para continuar en la mesa de diálogo y atender sus demandas.

En un mensaje en redes sociales resaltó que sólo con el diálogo “será posible alcanzar pronto un acuerdo”.

#Hoy nos reunimos nuevamente con la #CNTE para continuar en la mesa de diálogo y atender sus demandas. Tenemos la convicción de que solo así será posible alcanzar pronto un acuerdo”, escribió en sus redes sociales.

En un mensaje adjunto a la publicación se detalla que el Gobierno de México propone fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, expuso lo anterior en una reunicón celebrada este jueves con representantes de la CNTE, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En el texto se menciona que la propuesta parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas.

Destacó que PENSIONISSSTE, como la única Afore 100% pública del país, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

Además, el Gobierno de México plantea la posibilidad de crear una Aseguradora Pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin.