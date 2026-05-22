IMSS-Bienestar busca replicar hospital oncológico integral en otros estados

Consolidado como la primera unidad “Oncológica Integral” en todo el país, el Hospital Oncológico Para la mujer “La Pastora” está enfocado en brindar atención integral y gratuita para la prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de pacientes mujeres con cáncer… y hoy es una realidad

Gestionado por el IMSS BIENESTAR e inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de marzo cuenta con 12 consultorios generales, 22 camas de hospitalización y dos quirófanos optimizados para cirugía oncológica.

Es el primer hospital que tiene este modelo de atención que nosotros llamamos acto único, eso significa que la paciente llega al hospital, solicitando atención ya sea porque se tocó o tiene algún síntoma sugestivo de cáncer o tiene un hallazgo en una mastografía sugestivo de cáncer. El mismo día que la paciente viene al hospital, ese día es valorada por un médico si requiere estudios complementarios se le realizan y se requiere una biopsia se le realiza prácticamente todo en una sola visita esto con la intención de cortar los tiempos al diagnóstico y poder iniciar un tratamiento lo más rápido en comparación con los modelos de atención médica”, dijo la doctora Claudia Arce Salinas directora del hospital

Quien, además, destacó la importancia de detectar un tumor en etapas tempranas ya que existen altas posibilidades de recuperación de un paciente

Aseguró que, desde hace una década, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que los países en donde no se cuenta con toda la infraestructura de los naciones desarrolladas, todos los esfuerzos deben de ir encaminados a tener un diagnóstico en etapas tempranas, y este es el hospital que cumple con todos los requisitos.

Cuartoscuro

En ese sentido, la señora Cuca Pérez Azuara, de 42 años, fue detectada con cáncer de mamá el pasado mes de febrero y se convirtió en la primera paciente en recibir un tratamiento integral en el hospital oncológico multidisciplinario

Doña cuca visitó dos ginecólogos particulares antes de ser paciente del hospital de oncología, quienes no lograron detectarle el cáncer. “Así de la nada sentí un piquetito en la mama derecha, fui con un ginecólogo y no vio nada, cambié de ginecólogo, expresó.

Anteriormente, yo vi que se inauguró el hospital, yo estaba en mis estudios de este tumor, cuando se inauguró el hospital, al tercer día yo vine”, reiteró.

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Asimismo, explicó que en el hospital obtuvo una cita para cirugía en menos de un mes, por lo que en mayo pasado se le realizó una mastectomía radical. “Me da tristeza hablar de cáncer, pero me da alegría que este tumor ya no existe en mí y doy gracias a dios que pusieron este hospital para esto”, dijo.

Posterior a la cirugía doña Cuca, ha recibido un tratamiento integral desde apoyo psicológico, asesoría en nutrición y rehabilitación

Los médicos de este hospital, aseguraron que todas las pacientes con sospecha de cáncer de la mujer, son candidatas a recibir un tratamiento integral en el hospital de oncología y no solamente cáncer de mama sino también de los órganos reproductivos, como puede ser de ovario, endometrio o cuello del útero

Del 9 de marzo al 21 de mayo, en el hospital oncológico de la mujer se han atendido a 2 mil 500 mujeres y de estas 100 fueron diagnosticadas con cáncer de mamá y 100 con cáncer de ovario y de endometrio, además, se han aplicado 150 quimioterapias

Para esto, el hospital cuenta con aparatos de última generación, tres mitógrafos; dos Destinados al diagnóstico y un tercer mitógrafo que cuenta con la capacidad de realizar tomosíntesis y biopsias,

Además, cuentan Unidades de rayos X con floroscopia y unidades de ultrasonido. El hospital opera las 24 horas del día, los siete días de la semana y cuenta con médicos oncólogos, médicos oncólogos quirúrgicos, oncólogos, genetistas, psiquiatras, psicólogos, médicos especializados en cuidados paliativos, además de contar con un área de rehabilitación

Comentaron que Uno de los objetivos del IMSS-BIENESTAR es replicar el modelo Del hospital de acto único, como este, de atención integral en diferentes estados de la República para que las mujeres no tengan que viajar y puedan ser atendidas en su localidad

El hospital se encuentra ubicado en Avenida Puerto de Mazatlán número 269, Colonia La Pastora, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.